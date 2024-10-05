«Известия»: в Турции столкнулись два автобуса с туристами, пострадали россияне

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Эвакуация БСМП. Курган, водитель скорой помощи, скорая помощь
В Анталье туристический микроавтобус попал в аварию Фото:

В результате столкновения двух туристических автобусов в турецкой Анталье пострадали российские граждане. Об этом сообщает газета «Известия».

«12 россиян пострадали в аварии с двумя туристическими автобусами в турецкой Анталье», — сообщил источник «Известий». По его словам, несколько человек были доставлены в местную больницу, но, к счастью, обошлось без погибших.

Детали происшествия уточняются. Известно, что один автобус столкнулся с другим, который перевозил туристов в отель, двигаясь по обочине дороги. Согласно информации от источника, пассажиры, пострадавшие в результате аварии, прибыли на отдых в турецкий город из Екатеринбурга.

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В результате столкновения двух туристических автобусов в турецкой Анталье пострадали российские граждане. Об этом сообщает газета «Известия». «12 россиян пострадали в аварии с двумя туристическими автобусами в турецкой Анталье», — сообщил источник «Известий». По его словам, несколько человек были доставлены в местную больницу, но, к счастью, обошлось без погибших. Детали происшествия уточняются. Известно, что один автобус столкнулся с другим, который перевозил туристов в отель, двигаясь по обочине дороги. Согласно информации от источника, пассажиры, пострадавшие в результате аварии, прибыли на отдых в турецкий город из Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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