«Известия»: в Турции столкнулись два автобуса с туристами, пострадали россияне

05 октября 2024 в 16:29 Размер текста - 17 +

В Анталье туристический микроавтобус попал в аварию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В результате столкновения двух туристических автобусов в турецкой Анталье пострадали российские граждане. Об этом сообщает газета «Известия». «12 россиян пострадали в аварии с двумя туристическими автобусами в турецкой Анталье», — сообщил источник «Известий». По его словам, несколько человек были доставлены в местную больницу, но, к счастью, обошлось без погибших. Детали происшествия уточняются. Известно, что один автобус столкнулся с другим, который перевозил туристов в отель, двигаясь по обочине дороги. Согласно информации от источника, пассажиры, пострадавшие в результате аварии, прибыли на отдых в турецкий город из Екатеринбурга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В результате столкновения двух туристических автобусов в турецкой Анталье пострадали российские граждане. Об этом сообщает газета «Известия». «12 россиян пострадали в аварии с двумя туристическими автобусами в турецкой Анталье», — сообщил источник «Известий». По его словам, несколько человек были доставлены в местную больницу, но, к счастью, обошлось без погибших. Детали происшествия уточняются. Известно, что один автобус столкнулся с другим, который перевозил туристов в отель, двигаясь по обочине дороги. Согласно информации от источника, пассажиры, пострадавшие в результате аварии, прибыли на отдых в турецкий город из Екатеринбурга.