«Известия»: в Турции столкнулись два автобуса с туристами, пострадали россияне

В результате столкновения двух туристических автобусов в турецкой Анталье пострадали российские граждане. Об этом сообщает газета «Известия».
«12 россиян пострадали в аварии с двумя туристическими автобусами в турецкой Анталье», — сообщил источник «Известий». По его словам, несколько человек были доставлены в местную больницу, но, к счастью, обошлось без погибших.
Детали происшествия уточняются. Известно, что один автобус столкнулся с другим, который перевозил туристов в отель, двигаясь по обочине дороги. Согласно информации от источника, пассажиры, пострадавшие в результате аварии, прибыли на отдых в турецкий город из Екатеринбурга.
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