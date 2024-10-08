Российские студенты начнут получать высокие стипендии от известного критика власти

Минобрнауки поддержало идею председателя ЛДПР Леонида Слуцкого об учреждении стипендии имени экс-лидера партии Владимира Жириновского. Поручение уже подписано заместителем председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, поделился Слуцкий.
«Стипендия имени Жириновского поддержит ребят из удаленных уголков России, у них появится стимул поступить и учиться по направлениям востоковедения и госуправления», — говорит Слуцкий. По его словам, ЛДПР всегда создавала социальные лифты для молодежи. Благодаря такой финансовой помощи, сформируется новое поколение талантливых специалистов и лидеров. Документ есть в распоряжении URA.RU.
Именные стипендии начнут поступать уже с 1 сентября 2025 года. Сумма составит 15 тысяч рублей для студентов и 20 тысяч рублей для аспирантов, на данный момент планируется учредить 20 таких ежемесячных выплат. Также отмечается, что такие стипендии будут установлены в областях госуправления и востоковедения.
Владимир Жириновский известен своим экстравагантным поведением и критикой власти. Например, в 2017 году он упрекал президента России Владимира Путина в том, что он не присоединил к России всю Украину. Также его помнят по ярким выступлениям в Госдуме, где он честно высказывал свое мнение, критикуя других.
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Минобрнауки поддержало идею председателя ЛДПР Леонида Слуцкого об учреждении стипендии имени экс-лидера партии Владимира Жириновского. Поручение уже подписано заместителем председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, поделился Слуцкий. «Стипендия имени Жириновского поддержит ребят из удаленных уголков России, у них появится стимул поступить и учиться по направлениям востоковедения и госуправления», — говорит Слуцкий. По его словам, ЛДПР всегда создавала социальные лифты для молодежи. Благодаря такой финансовой помощи, сформируется новое поколение талантливых специалистов и лидеров. Документ есть в распоряжении URA.RU. Именные стипендии начнут поступать уже с 1 сентября 2025 года. Сумма составит 15 тысяч рублей для студентов и 20 тысяч рублей для аспирантов, на данный момент планируется учредить 20 таких ежемесячных выплат. Также отмечается, что такие стипендии будут установлены в областях госуправления и востоковедения. Владимир Жириновский известен своим экстравагантным поведением и критикой власти. Например, в 2017 году он упрекал президента России Владимира Путина в том, что он не присоединил к России всю Украину. Также его помнят по ярким выступлениям в Госдуме, где он честно высказывал свое мнение, критикуя других.