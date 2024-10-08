Стали известны детали смертельной аварии блогера «МотоТани»

Турецкий мотоциклист, ехавший вместе с блогером Татьяной Озолиной, известной как «МотоТаня», не соблюдал безопасную дистанцию. Затем он резко затормозил, в результате чего врезался в мотоцикл Татьяны. Это привело к аварии, которая стала причиной гибели девушки. Об этом рассказал бывший муж Татьяны Станислав Федоренко.
«Турецкий мотоциклист, не соблюдая дистанцию, применил экстренное торможение, в результате которого его мотоцикл поднялся на переднее колесо, то есть заднее колесо оторвалось от земли и в таком положении его мотоцикл ударил мотоцикл Татьяны», — передает слова Станислава «Экспресс газета». Он добавил, что до этого момента «МотоТаня» двигалась первой, а за ней следовал турецкий мотоциклист. Впереди ехал грузовой автомобиль, который начал сбавлять скорость и перестраиваться, что и заставило участников движения реагировать на ситуацию.
Татьяна Озолина погибла в результате ДТП в Турции. Озолина скончалась на месте. Незадолго до трагедии мотоциклистка сообщила о планах покорить Турцию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.