Стали известны детали смертельной аварии блогера «МотоТани»

Бывший муж «МотоТани» Федоренко: в мотоцикл Озолиной врезался другой мотоциклист
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Турецкий мотоциклист врезался в мотоцикл Озолиной
Турецкий мотоциклист врезался в мотоцикл Озолиной Фото:

Турецкий мотоциклист, ехавший вместе с блогером Татьяной Озолиной, известной как «МотоТаня», не соблюдал безопасную дистанцию. Затем он резко затормозил, в результате чего врезался в мотоцикл Татьяны. Это привело к аварии, которая стала причиной гибели девушки. Об этом рассказал бывший муж Татьяны Станислав Федоренко.

«Турецкий мотоциклист, не соблюдая дистанцию, применил экстренное торможение, в результате которого его мотоцикл поднялся на переднее колесо, то есть заднее колесо оторвалось от земли и в таком положении его мотоцикл ударил мотоцикл Татьяны», — передает слова Станислава «Экспресс газета». Он добавил, что до этого момента «МотоТаня» двигалась первой, а за ней следовал турецкий мотоциклист. Впереди ехал грузовой автомобиль, который начал сбавлять скорость и перестраиваться, что и заставило участников движения реагировать на ситуацию.

Татьяна Озолина погибла в результате ДТП в Турции. Озолина скончалась на месте. Незадолго до трагедии мотоциклистка сообщила о планах покорить Турцию.

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Турецкий мотоциклист, ехавший вместе с блогером Татьяной Озолиной, известной как «МотоТаня», не соблюдал безопасную дистанцию. Затем он резко затормозил, в результате чего врезался в мотоцикл Татьяны. Это привело к аварии, которая стала причиной гибели девушки. Об этом рассказал бывший муж Татьяны Станислав Федоренко. «Турецкий мотоциклист, не соблюдая дистанцию, применил экстренное торможение, в результате которого его мотоцикл поднялся на переднее колесо, то есть заднее колесо оторвалось от земли и в таком положении его мотоцикл ударил мотоцикл Татьяны», — передает слова Станислава «Экспресс газета». Он добавил, что до этого момента «МотоТаня» двигалась первой, а за ней следовал турецкий мотоциклист. Впереди ехал грузовой автомобиль, который начал сбавлять скорость и перестраиваться, что и заставило участников движения реагировать на ситуацию. Татьяна Озолина погибла в результате ДТП в Турции. Озолина скончалась на месте. Незадолго до трагедии мотоциклистка сообщила о планах покорить Турцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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