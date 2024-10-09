Две трети челябинских работодателей не вакцинируют работников от гриппа

09 октября 2024 в 14:32 Размер текста - 17 +

Работодатели не принимают мер для предотвращения эпидемии гриппа Фото: Илья Московец © URA.RU Треть челябинских работодателей не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа, две трети — не оргунизуют прививки против вируса. Об этом сообщил сервис «Superjob» по результатам опроса сотрудников компаний и активных жителей региона. «33% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 37% компаний», — говорится в результатах опроса. При этом считают необходимым вакцинироваться от гриппа только 29% опрошенных, ссылаясь на то, что вирус мутирует и прививка помогает не всегда. По данным челябинцев, лишь 9% работодателей приобрели медицинские маски, 5% установили очистку воздуха, 4% рассчитывают на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 3% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Треть челябинских работодателей не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа, две трети — не оргунизуют прививки против вируса. Об этом сообщил сервис «Superjob» по результатам опроса сотрудников компаний и активных жителей региона. «33% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 37% компаний», — говорится в результатах опроса. При этом считают необходимым вакцинироваться от гриппа только 29% опрошенных, ссылаясь на то, что вирус мутирует и прививка помогает не всегда. По данным челябинцев, лишь 9% работодателей приобрели медицинские маски, 5% установили очистку воздуха, 4% рассчитывают на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 3% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов.