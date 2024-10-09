Две трети челябинских работодателей не вакцинируют работников от гриппа

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Клипарт. Магнитогорск, грипп, медицина, здравоохранение, вакцинация от гриппа
Работодатели не принимают мер для предотвращения эпидемии гриппа Фото:

Треть челябинских работодателей не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа, две трети — не оргунизуют прививки против вируса. Об этом сообщил сервис «Superjob» по результатам опроса сотрудников компаний и активных жителей региона.

«33% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 37% компаний», — говорится в результатах опроса. При этом считают необходимым вакцинироваться от гриппа только 29% опрошенных, ссылаясь на то, что вирус мутирует и прививка помогает не всегда.

По данным челябинцев, лишь 9% работодателей приобрели медицинские маски, 5% установили очистку воздуха, 4% рассчитывают на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 3% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов.

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Треть челябинских работодателей не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа, две трети — не оргунизуют прививки против вируса. Об этом сообщил сервис «Superjob» по результатам опроса сотрудников компаний и активных жителей региона. «33% работодателей в этом году не предпринимают никаких мер для предотвращения эпидемии гриппа в трудовых коллективах. Вакцинируют персонал в 37% компаний», — говорится в результатах опроса. При этом считают необходимым вакцинироваться от гриппа только 29% опрошенных, ссылаясь на то, что вирус мутирует и прививка помогает не всегда. По данным челябинцев, лишь 9% работодателей приобрели медицинские маски, 5% установили очистку воздуха, 4% рассчитывают на народные средства (мед, лимон, имбирь). По 3% опрошенных рассказали о наличии в офисах санитайзеров, противовирусных и иммуностимулирующих препаратов, витаминов и БАДов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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