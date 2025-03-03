Скульптор Исмагилов создал главный символ Перми из челябинской лопаты. Фото

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В Перми много медведей не бывает
В Перми много медведей не бывает Фото:

«Медведь в жертвенной позе» — главный символ Пермского звериного стиля — стал основой для новой работы скульптора Рустама Исмагилова. Художник создал композицию из металла, а в основе ее использовали лопату, производства челябинского завода. Фото он разместил в соцсети «ВКонтакте».

«Медведь в жертвенной позе», — подписал Исмагилов скульптуру. На фото видно, что морда медведя — это полотно лопаты. Клеймо указывает на производителя — Ашинский металлургический завод из Челябинской области.

Ранее Исмагилов стал одним из авторов кубков, которые разыгрываются на Первенстве Пермского края по хоккею. В их основе образ Человеколося — один из основных образов Пермского звериного стиля. Также Исмагилов был автором медалей Пермского марафона-2024

Медведь в жертвенной позе работы Рустама Исмагилова
Медведь в жертвенной позе работы Рустама Исмагилова
Фото:

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«Медведь в жертвенной позе» — главный символ Пермского звериного стиля — стал основой для новой работы скульптора Рустама Исмагилова. Художник создал композицию из металла, а в основе ее использовали лопату, производства челябинского завода. Фото он разместил в соцсети «ВКонтакте». «Медведь в жертвенной позе», — подписал Исмагилов скульптуру. На фото видно, что морда медведя — это полотно лопаты. Клеймо указывает на производителя — Ашинский металлургический завод из Челябинской области. Ранее Исмагилов стал одним из авторов кубков, которые разыгрываются на Первенстве Пермского края по хоккею. В их основе образ Человеколося — один из основных образов Пермского звериного стиля. Также Исмагилов был автором медалей Пермского марафона-2024. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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