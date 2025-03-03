В Саткинском районе Челябинской области семья с пятилетним ребенком застряла в снегу по пути на ледяной фонтан. Несколько часов они пытались выехать. Освободиться удалось только при помощи прибывших на помощь сотрудников ДПС, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.
«К застрявшим был направлен экипаж ДПС в составе лейтенанта Вадима Магафурова и младшего лейтенанта Максима Швалева, которые добрались до места по координатам, названным женщиной по телефону. Сотрудники ДПС пешком дошли до места, после чего, приложив усилия, толкали автомобиль до своей машины. А затем с помощью буксировочного троса вытащили авто на очищенную от снега дорогу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.
До освобождения путешественники несколько часов пытались самостоятельно выбраться из снежного плена. Но ничего не получалось. Тогда и было решено вызывать спасательные службы. После освобождения спасенная семья искренне поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и продолжила путь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!