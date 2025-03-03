В Сатке инспекторы ДПС спасли семью с маленьким ребенком из снежного плена. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ДПС помогли семье выбраться из опасной ситуации
Сотрудники ДПС помогли семье выбраться из опасной ситуации Фото:

В Саткинском районе Челябинской области семья с пятилетним ребенком застряла в снегу по пути на ледяной фонтан. Несколько часов они пытались выехать. Освободиться удалось только при помощи прибывших на помощь сотрудников ДПС, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

«К застрявшим был направлен экипаж ДПС в составе лейтенанта Вадима Магафурова и младшего лейтенанта Максима Швалева, которые добрались до места по координатам, названным женщиной по телефону. Сотрудники ДПС пешком дошли до места, после чего, приложив усилия, толкали автомобиль до своей машины. А затем с помощью буксировочного троса вытащили авто на очищенную от снега дорогу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

До освобождения путешественники несколько часов пытались самостоятельно выбраться из снежного плена. Но ничего не получалось. Тогда и было решено вызывать спасательные службы. После освобождения спасенная семья искренне поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и продолжила путь.

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В Саткинском районе Челябинской области семья с пятилетним ребенком застряла в снегу по пути на ледяной фонтан. Несколько часов они пытались выехать. Освободиться удалось только при помощи прибывших на помощь сотрудников ДПС, сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. «К застрявшим был направлен экипаж ДПС в составе лейтенанта Вадима Магафурова и младшего лейтенанта Максима Швалева, которые добрались до места по координатам, названным женщиной по телефону. Сотрудники ДПС пешком дошли до места, после чего, приложив усилия, толкали автомобиль до своей машины. А затем с помощью буксировочного троса вытащили авто на очищенную от снега дорогу», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону. До освобождения путешественники несколько часов пытались самостоятельно выбраться из снежного плена. Но ничего не получалось. Тогда и было решено вызывать спасательные службы. После освобождения спасенная семья искренне поблагодарила сотрудников Госавтоинспекции за оказанную помощь и продолжила путь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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