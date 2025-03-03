Бастрыкин потребовал разобраться с нападениями бездомных собак в Челябинске

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Факт нападения собак на детей проверит СКР
Факт нападения собак на детей проверит СКР Фото:

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от челябинских следователей два доклада. И оба связаны с нападением бездомных собак на детей. Первый случай произошел 13 января в Ленинском районе — тогда стая покусала 10-летнего мальчика на улице Агалакова.

«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину. Ему предстоит доложить о результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК РФ.

Второй случай произошел в Карабаше. В феврале этого года собака напала на 8-летнего мальчика, укусив его за лицо.

Ранее администрация Челябинска прокомментировала нападение на улице Агалакова. По словам вице-мэра Александра Астахова, собак подкармливали местные владельцы автостоянки. Поэтому было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).

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Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от челябинских следователей два доклада. И оба связаны с нападением бездомных собак на детей. Первый случай произошел 13 января в Ленинском районе — тогда стая покусала 10-летнего мальчика на улице Агалакова. «Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину. Ему предстоит доложить о результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК РФ. Второй случай произошел в Карабаше. В феврале этого года собака напала на 8-летнего мальчика, укусив его за лицо. Ранее администрация Челябинска прокомментировала нападение на улице Агалакова. По словам вице-мэра Александра Астахова, собак подкармливали местные владельцы автостоянки. Поэтому было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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