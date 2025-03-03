Бастрыкин потребовал разобраться с нападениями бездомных собак в Челябинске

Глава СК России Александр Бастрыкин потребовал от челябинских следователей два доклада. И оба связаны с нападением бездомных собак на детей. Первый случай произошел 13 января в Ленинском районе — тогда стая покусала 10-летнего мальчика на улице Агалакова.
«Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Алексею Колбасину. Ему предстоит доложить о результатах расследования уголовного дела», — сообщили в пресс-службе СК РФ.
Второй случай произошел в Карабаше. В феврале этого года собака напала на 8-летнего мальчика, укусив его за лицо.
Ранее администрация Челябинска прокомментировала нападение на улице Агалакова. По словам вице-мэра Александра Астахова, собак подкармливали местные владельцы автостоянки. Поэтому было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности).
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!