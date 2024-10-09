В ближайшие сутки через Средний и Южный Урал пройдет холодный атмосферный фронт и в регион хлынет арктический холод. Об этом 10 октября рассказал ведущий специалист, метеоролог центра «Фобос» Евгений Тишковец.
«В ближайшие 24 часа в Челябинской области осень уступит зиме. Причиной тому станет прохождение через Средний и Южный Урал холодного атмосферного фронта, за которым в регион хлынет арктический воздух с околонулевой температурой и порывистым северо-восточным ветром, а дожди станут переходить в интенсивные заряды снега», — поделился Тишковец, сообщается на сайте cheltv.ru.
Метеоролог отметил, к вечеру в четверг в городе ожидается снегопад, который продлится всю пятницу. В ночь на пятницу в Челябинске столбики термометра опустятся до -3С, днем будет около 0 градусов, а на дорогах ожидается гололедица.
Синоптики сайта «Гисметео» отмечают, что снегопады в Челябинске начнутся с 10 октября. И в отличие от горной местности, продлятся всего два дня. К выходным, несмотря на заморозки, в Челябинске будет без осадков.
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