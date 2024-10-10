Подробности происшествия на данный момент не уточняются (фото из архива)
В Екатеринбурге на улице Челюскинцев трамвай №7 сошел с рельсов. В салоне, по словам одного из пассажиров, некоторые люди упали.
«В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов на улице Челюскинцев. Некоторые люди в салоне упали, сказал один из пассажиров трамвая №7», — сообщает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Подробности происшествия и информация о возможных пострадавших на данный момент не уточняются.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
Инцидент произошел на улице Челюскинцев
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