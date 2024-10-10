10 октября 2024

В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Подробности происшествия на данный момент не уточняются (фото из архива)
Подробности происшествия на данный момент не уточняются (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев трамвай №7 сошел с рельсов. В салоне, по словам одного из пассажиров, некоторые люди упали.

«В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов на улице Челюскинцев. Некоторые люди в салоне упали, сказал один из пассажиров трамвая №7», — сообщает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Подробности происшествия и информация о возможных пострадавших на данный момент не уточняются.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.

Инцидент произошел на улице Челюскинцев
Инцидент произошел на улице Челюскинцев
Фото:

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В Екатеринбурге на улице Челюскинцев трамвай №7 сошел с рельсов. В салоне, по словам одного из пассажиров, некоторые люди упали. «В Екатеринбурге трамвай с пассажирами сошел с рельсов на улице Челюскинцев. Некоторые люди в салоне упали, сказал один из пассажиров трамвая №7», — сообщает telegram-канал «Безумный Екатеринбург». Подробности происшествия и информация о возможных пострадавших на данный момент не уточняются. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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