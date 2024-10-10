10 октября 2024

В Пермском крае зек и кадровичка сыграли свадьбу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свадьба состоялась в отделе ЗАГС Соликамска
Свадьба состоялась в отделе ЗАГС Соликамска Фото:

В Соликамске (Пермский край) осужденный преступник женился на сотруднице отдела кадров завода. Церемонию бракосочетания им провели в отделе ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.

«Осужденный Илья, отбывающий наказание в участке колонии-поселения при ИК-1, и его возлюбленная Елена решили скрепить свои чувства узами брака в отделе ЗАГС Соликамска. Молодожены познакомились, когда Илья пришел работать на березниковский завод по распределению, а Елена трудилась там специалистов в отделе кадров», — пояснили в краевом ГУФСИН.

Жених признался, что влюбился в Елену с первого взгляда. Ему очень понравились ее ямочки на щеках. Дальнейшая разлука возлюбленных не пугает. Они уверены, что за это время многое переосмыслят, а потом пойдут по жизни рука об руку.

Молодожены в день церемонии бракосочетания
Молодожены в день церемонии бракосочетания
Фото:

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В Соликамске (Пермский край) осужденный преступник женился на сотруднице отдела кадров завода. Церемонию бракосочетания им провели в отделе ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю. «Осужденный Илья, отбывающий наказание в участке колонии-поселения при ИК-1, и его возлюбленная Елена решили скрепить свои чувства узами брака в отделе ЗАГС Соликамска. Молодожены познакомились, когда Илья пришел работать на березниковский завод по распределению, а Елена трудилась там специалистов в отделе кадров», — пояснили в краевом ГУФСИН. Жених признался, что влюбился в Елену с первого взгляда. Ему очень понравились ее ямочки на щеках. Дальнейшая разлука возлюбленных не пугает. Они уверены, что за это время многое переосмыслят, а потом пойдут по жизни рука об руку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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