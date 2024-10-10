В Соликамске (Пермский край) осужденный преступник женился на сотруднице отдела кадров завода. Церемонию бракосочетания им провели в отделе ЗАГС. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю.
«Осужденный Илья, отбывающий наказание в участке колонии-поселения при ИК-1, и его возлюбленная Елена решили скрепить свои чувства узами брака в отделе ЗАГС Соликамска. Молодожены познакомились, когда Илья пришел работать на березниковский завод по распределению, а Елена трудилась там специалистов в отделе кадров», — пояснили в краевом ГУФСИН.
Жених признался, что влюбился в Елену с первого взгляда. Ему очень понравились ее ямочки на щеках. Дальнейшая разлука возлюбленных не пугает. Они уверены, что за это время многое переосмыслят, а потом пойдут по жизни рука об руку.
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