Житель Ленобласти заживо сгорел в собственном авто

В Ленинградской области в Ломоновском районе при пожаре в автомобиле Renault SR с петербуржскими номерами погиб 49-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах.
«Иномарка выгорела полностью. В машине было обнаружено обгоревшее тело», — заявили источники. Информацию передает 47news.
По предварительной информации, во время пожара мог погибнуть 49-летний петербуржец. Сама машина ему не принадлежала, владелицей является 44-летняя жительница Санкт-Петербурга. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
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В Ленинградской области в Ломоновском районе при пожаре в автомобиле Renault SR с петербуржскими номерами погиб 49-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах. «Иномарка выгорела полностью. В машине было обнаружено обгоревшее тело», — заявили источники. Информацию передает 47news. По предварительной информации, во время пожара мог погибнуть 49-летний петербуржец. Сама машина ему не принадлежала, владелицей является 44-летняя жительница Санкт-Петербурга. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.