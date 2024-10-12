Житель Ленобласти заживо сгорел в собственном авто

12 октября 2024 в 14:16 Размер текста - 17 +

В Ленинградской области сгорел автомобиль и водитель в нем, причины возгорания не уточняются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ленинградской области в Ломоновском районе при пожаре в автомобиле Renault SR с петербуржскими номерами погиб 49-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах. «Иномарка выгорела полностью. В машине было обнаружено обгоревшее тело», — заявили источники. Информацию передает 47news. По предварительной информации, во время пожара мог погибнуть 49-летний петербуржец. Сама машина ему не принадлежала, владелицей является 44-летняя жительница Санкт-Петербурга. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинградской области в Ломоновском районе при пожаре в автомобиле Renault SR с петербуржскими номерами погиб 49-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах. «Иномарка выгорела полностью. В машине было обнаружено обгоревшее тело», — заявили источники. Информацию передает 47news. По предварительной информации, во время пожара мог погибнуть 49-летний петербуржец. Сама машина ему не принадлежала, владелицей является 44-летняя жительница Санкт-Петербурга. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.