Житель Ленобласти заживо сгорел в собственном авто

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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
В Ленинградской области сгорел автомобиль и водитель в нем, причины возгорания не уточняются Фото:

В Ленинградской области в Ломоновском районе при пожаре в автомобиле Renault SR с петербуржскими номерами погиб 49-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах.

«Иномарка выгорела полностью. В машине было обнаружено обгоревшее тело», — заявили источники. Информацию передает 47news.

По предварительной информации, во время пожара мог погибнуть 49-летний петербуржец. Сама машина ему не принадлежала, владелицей является 44-летняя жительница Санкт-Петербурга. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.

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В Ленинградской области в Ломоновском районе при пожаре в автомобиле Renault SR с петербуржскими номерами погиб 49-летний мужчина. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщили в правоохранительных органах. «Иномарка выгорела полностью. В машине было обнаружено обгоревшее тело», — заявили источники. Информацию передает 47news. По предварительной информации, во время пожара мог погибнуть 49-летний петербуржец. Сама машина ему не принадлежала, владелицей является 44-летняя жительница Санкт-Петербурга. Сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по факту произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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