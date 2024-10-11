11 октября 2024

Челябинская область на 20% увеличила поставки за рубеж

© Служба новостей «URA.RU»
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Селекционно-семеноводческий комплекс «Ситно». Челябинск, пшеница, урожай, зерно, семенная пшеница
В Челябинской области развита пищевая перерабатывающая промышленность Фото:

Экспорт Челябинской области за девять месяцев 2024 года увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Объем поставок в агропромышленном комплексе составил более 171,9 млн долларов. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова.

«В этом году мы уже продали [товаров] АПК на 171,9 млн долларов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специализация региона в основном на пищевой перерабатывающей промышленности», — приводит слова Подшиваловой агентство ТАСС.

Челябинская область лидирует в Уральском федеральном округе по экспорту. Регион активно продает свою продукцию в Казахстан, Китай, страны Азии, Африку. Также продолжаются поставки в США и страны Персидского залива.

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Экспорт Челябинской области за девять месяцев 2024 года увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Объем поставок в агропромышленном комплексе составил более 171,9 млн долларов. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова. «В этом году мы уже продали [товаров] АПК на 171,9 млн долларов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специализация региона в основном на пищевой перерабатывающей промышленности», — приводит слова Подшиваловой агентство ТАСС. Челябинская область лидирует в Уральском федеральном округе по экспорту. Регион активно продает свою продукцию в Казахстан, Китай, страны Азии, Африку. Также продолжаются поставки в США и страны Персидского залива.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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