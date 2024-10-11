Челябинская область на 20% увеличила поставки за рубеж

Экспорт Челябинской области за девять месяцев 2024 года увеличился на 20% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Объем поставок в агропромышленном комплексе составил более 171,9 млн долларов. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства региона Инна Подшивалова.
«В этом году мы уже продали [товаров] АПК на 171,9 млн долларов. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специализация региона в основном на пищевой перерабатывающей промышленности», — приводит слова Подшиваловой агентство ТАСС.
Челябинская область лидирует в Уральском федеральном округе по экспорту. Регион активно продает свою продукцию в Казахстан, Китай, страны Азии, Африку. Также продолжаются поставки в США и страны Персидского залива.
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