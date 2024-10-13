В Челябинске устойчивого снежного покрова не стоит ожидать в ближайший месяц. Серьезных осадков в этот период не предвидится. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».
«В течение ближайших 28 дней осадки будут редкими и незначительными. Дневные температуры не опустятся до минусовых отметок», — говорится в долгосрочном прогнозе метеорологов.
Ночные температуры в эти дни будут находиться в среднем в районе нуля. Самой холодной, по прогнозам специалистов, будет ночь 23 октября. Столбик термометра опустится до минус шести градусов.
Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании в отдельных районах Челябинской области. В низинах ожидалось до минус 16 градусов.
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