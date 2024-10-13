13 октября 2024
12 октября 2024

В Челябинске снежный покров не установится еще месяц. Скрин

Гисметео: в Челябинске в ближайший месяц снегопадов не ожидается
© Служба новостей «URA.RU»
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В ближайшие четыре недели в Челябинской области не ожидается сильных осадков Фото:

В Челябинске устойчивого снежного покрова не стоит ожидать в ближайший месяц. Серьезных осадков в этот период не предвидится. Об этом рассказали синоптики «Гисметео».

«В течение ближайших 28 дней осадки будут редкими и незначительными. Дневные температуры не опустятся до минусовых отметок», — говорится в долгосрочном прогнозе метеорологов.

Ночные температуры в эти дни будут находиться в среднем в районе нуля. Самой холодной, по прогнозам специалистов, будет ночь 23 октября. Столбик термометра опустится до минус шести градусов.

Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании в отдельных районах Челябинской области. В низинах ожидалось до минус 16 градусов.

В ближайшие четыре недели в Челябинске сохранятся плюсовые дневные температуры
В ближайшие четыре недели в Челябинске сохранятся плюсовые дневные температуры

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В Челябинске устойчивого снежного покрова не стоит ожидать в ближайший месяц. Серьезных осадков в этот период не предвидится. Об этом рассказали синоптики «Гисметео». «В течение ближайших 28 дней осадки будут редкими и незначительными. Дневные температуры не опустятся до минусовых отметок», — говорится в долгосрочном прогнозе метеорологов. Ночные температуры в эти дни будут находиться в среднем в районе нуля. Самой холодной, по прогнозам специалистов, будет ночь 23 октября. Столбик термометра опустится до минус шести градусов. Ранее URA.RU сообщало о резком похолодании в отдельных районах Челябинской области. В низинах ожидалось до минус 16 градусов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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