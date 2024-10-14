Фото Путина стало самым популярным снимком в финских газетах

Фотографии российского главы Владимира Путина появлялось на первых полосах финских газет более 400 раз за 2023 год. Фото президента РФ интересует финнов, оно продает тираж газет, заявили главреды изданий. Их слова передает финская телерадиокомпания Yle.
«Фотография российского лидера появлялась на первой полосе газеты Iltalehti 259 раз, а Ilta-Sanomat — 145 раз. У каждого издания за год вышло по 301 номеру», — сообщили в официальном telegram-канале финской телерадиокомпании Yle. Там отметили, что в феврале 2023 года фото Путина каждый день появлялось на первой полосе одной из газет.
В 2024 году фото главы РФ публиковалось в указанных изданиях около двухсот раз. По словам главреда Iltalehti Пертту Кауппинена, Путин интересует финнов, а фотография с ним на первой полосе продает тираж не только печатного номера, но и повышает охваты материалов на сайте издания.
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