В Магнитогорске дети южан преследуют 11-летнего мальчишку

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Полиция выявила личности нападавших
Полиция выявила личности нападавших Фото:

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) заявила, что ее 11-летнего сына преследуют дети мигрантов. Однако по информации СМИ, периодически избивают подростка дети граждан РФ.

«Моего сына периодически избивают дети мигрантов. Собираются группами и преследуют до дома. На улице я сделала замечание данным детям, чтобы не преследовали моего ребенка. На что я была отправлена на три буквы», — цитирует женщину издание «74.ру».

По данным областного главка МВД, в периодических избиениях подростка участвовали выходцы из южных республик. Женщина написала заявление на нападавших, у ее сына зафиксировали следы побоев.

В полиции сообщили, что нападавшими оказались граждане Российской Федерации 2012 и 2013 годов рождения. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

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Жительница Магнитогорска (Челябинская область) заявила, что ее 11-летнего сына преследуют дети мигрантов. Однако по информации СМИ, периодически избивают подростка дети граждан РФ. «Моего сына периодически избивают дети мигрантов. Собираются группами и преследуют до дома. На улице я сделала замечание данным детям, чтобы не преследовали моего ребенка. На что я была отправлена на три буквы», — цитирует женщину издание «74.ру». По данным областного главка МВД, в периодических избиениях подростка участвовали выходцы из южных республик. Женщина написала заявление на нападавших, у ее сына зафиксировали следы побоев. В полиции сообщили, что нападавшими оказались граждане Российской Федерации 2012 и 2013 годов рождения. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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