В Магнитогорске дети южан преследуют 11-летнего мальчишку

Жительница Магнитогорска (Челябинская область) заявила, что ее 11-летнего сына преследуют дети мигрантов. Однако по информации СМИ, периодически избивают подростка дети граждан РФ.
«Моего сына периодически избивают дети мигрантов. Собираются группами и преследуют до дома. На улице я сделала замечание данным детям, чтобы не преследовали моего ребенка. На что я была отправлена на три буквы», — цитирует женщину издание «74.ру».
По данным областного главка МВД, в периодических избиениях подростка участвовали выходцы из южных республик. Женщина написала заявление на нападавших, у ее сына зафиксировали следы побоев.
В полиции сообщили, что нападавшими оказались граждане Российской Федерации 2012 и 2013 годов рождения. Их родители привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
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