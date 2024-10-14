В ЕС не смогли разблокировать средства Еврофонда для Украины

В Евросоюзе не смогли разблокировать финансовые средства для Украины на закупку оружия. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.
«Соглашения о разблокировке средств для Украины все еще нет. Мы почти достигли компромиссного предложения», — передает ТАСС слова Борреля.
Деньги на закупку оружия для Украины блокирует Венгрия. Блокировку этой страны не могут преодолеть в Евросоюзе, отметил Боррель.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против финансирования войны на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия не готова поставлять оружие Киеву, передает RT.
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