14 октября 2024

В ЕС не смогли разблокировать средства Еврофонда для Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Венгрия выступила против планов Евросоюза по финансированию Украины
Венгрия выступила против планов Евросоюза по финансированию Украины Фото:

В Евросоюзе не смогли разблокировать финансовые средства для Украины на закупку оружия. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель.

«Соглашения о разблокировке средств для Украины все еще нет. Мы почти достигли компромиссного предложения», — передает ТАСС слова Борреля.

Деньги на закупку оружия для Украины блокирует Венгрия. Блокировку этой страны не могут преодолеть в Евросоюзе, отметил Боррель.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против финансирования войны на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия не готова поставлять оружие Киеву, передает RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Евросоюзе не смогли разблокировать финансовые средства для Украины на закупку оружия. Об этом сообщил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. «Соглашения о разблокировке средств для Украины все еще нет. Мы почти достигли компромиссного предложения», — передает ТАСС слова Борреля. Деньги на закупку оружия для Украины блокирует Венгрия. Блокировку этой страны не могут преодолеть в Евросоюзе, отметил Боррель. Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что его страна выступает против финансирования войны на Украине. Он подчеркнул, что Венгрия не готова поставлять оружие Киеву, передает RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...