Басков жестко ответил на критику Бузовой

Певец Николай Басков раскритиковал вокал и артистические навыки телеведущей Ольги Бузовой. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.
«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», — написал Басков. Видео с критикой он выложил у себя в соцсетях.
Басков и раньше критиковал Бузову за внешний вид. К примеру, после выступления певицы в откровенном наряде на VK Fest, Николай Басков обратил внимание на ее наряд на премии Муз-ТВ. В этот раз Бузова появилась на сцене в закрытом костюме, на то Басков отметил, что "впервые видит, чтобы Оля оделась полностью".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.