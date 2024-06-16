16 июня 2024

Басков жестко ответил на критику Бузовой

Басков сравнил вокал Бузовой с криком козы
© Служба новостей «URA.RU»
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Певец и раньше критиковал Ольгу Бузову
Певец и раньше критиковал Ольгу Бузову Фото:

Певец Николай Басков раскритиковал вокал и артистические навыки телеведущей Ольги Бузовой. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале.

«Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», — написал Басков. Видео с критикой он выложил у себя в соцсетях.

Басков и раньше критиковал Бузову за внешний вид. К примеру, после выступления певицы в откровенном наряде на VK Fest, Николай Басков обратил внимание на ее наряд на премии Муз-ТВ. В этот раз Бузова появилась на сцене в закрытом костюме, на то Басков отметил, что "впервые видит, чтобы Оля оделась полностью".

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Певец Николай Басков раскритиковал вокал и артистические навыки телеведущей Ольги Бузовой. Об этом артист сообщил в своем telegram-канале. «Я могу и без микрофона, в отличие от тех, кто в него как коза кричит», — написал Басков. Видео с критикой он выложил у себя в соцсетях. Басков и раньше критиковал Бузову за внешний вид. К примеру, после выступления певицы в откровенном наряде на VK Fest, Николай Басков обратил внимание на ее наряд на премии Муз-ТВ. В этот раз Бузова появилась на сцене в закрытом костюме, на то Басков отметил, что "впервые видит, чтобы Оля оделась полностью".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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