14 октября 2024

В Челябинской области ищут бизнесменов для отправки в Индию

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Репетиция оперы "Сатьяграха". Екатеринбург, сатьяграха, индия, бог, божество, спектакль, шива
Экспортеров приглашают принять участие в индийской бизнес-миссии Фото:

В Челябинской области ищут бизнесменов, которые готовы отправиться в Индию для поиска деловых партнеров. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.

«Продолжается набор на участие в бизнес-миссии в Нью-Дели с 11 по 15 ноября в рамках визита делегации Челябинской области в Республику Индия. В рамках визита экспортеров Челябинской области Центр поддержки экспорта будет организованы переговоры, трансфер на территории Индии. [Бизнесменам предоставят] услуги переводчиков и помощь в подготовке презентационных материалов и коммерческого предложения», — сообщили в министерстве.

При этом бизнес должен самостоятельно оплатить командировочные расходы своих сотрудников. Речь идет об авиаперелете, проживании, визах и питании. По информации министерства, самыми перспективными направлениями для экспорта в Индию является горнодобывающая техника, оборудование для нефтяной и нефтехимической отраслей ИТ решения.

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В Челябинской области ищут бизнесменов, которые готовы отправиться в Индию для поиска деловых партнеров. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «Продолжается набор на участие в бизнес-миссии в Нью-Дели с 11 по 15 ноября в рамках визита делегации Челябинской области в Республику Индия. В рамках визита экспортеров Челябинской области Центр поддержки экспорта будет организованы переговоры, трансфер на территории Индии. [Бизнесменам предоставят] услуги переводчиков и помощь в подготовке презентационных материалов и коммерческого предложения», — сообщили в министерстве. При этом бизнес должен самостоятельно оплатить командировочные расходы своих сотрудников. Речь идет об авиаперелете, проживании, визах и питании. По информации министерства, самыми перспективными направлениями для экспорта в Индию является горнодобывающая техника, оборудование для нефтяной и нефтехимической отраслей ИТ решения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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