В Челябинской области ищут бизнесменов для отправки в Индию

В Челябинской области ищут бизнесменов, которые готовы отправиться в Индию для поиска деловых партнеров. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона.
«Продолжается набор на участие в бизнес-миссии в Нью-Дели с 11 по 15 ноября в рамках визита делегации Челябинской области в Республику Индия. В рамках визита экспортеров Челябинской области Центр поддержки экспорта будет организованы переговоры, трансфер на территории Индии. [Бизнесменам предоставят] услуги переводчиков и помощь в подготовке презентационных материалов и коммерческого предложения», — сообщили в министерстве.
При этом бизнес должен самостоятельно оплатить командировочные расходы своих сотрудников. Речь идет об авиаперелете, проживании, визах и питании. По информации министерства, самыми перспективными направлениями для экспорта в Индию является горнодобывающая техника, оборудование для нефтяной и нефтехимической отраслей ИТ решения.
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