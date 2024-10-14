В Челябинской области ищут бизнесменов для отправки в Индию

15 октября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

Экспортеров приглашают принять участие в индийской бизнес-миссии Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Челябинской области ищут бизнесменов, которые готовы отправиться в Индию для поиска деловых партнеров. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «Продолжается набор на участие в бизнес-миссии в Нью-Дели с 11 по 15 ноября в рамках визита делегации Челябинской области в Республику Индия. В рамках визита экспортеров Челябинской области Центр поддержки экспорта будет организованы переговоры, трансфер на территории Индии. [Бизнесменам предоставят] услуги переводчиков и помощь в подготовке презентационных материалов и коммерческого предложения», — сообщили в министерстве. При этом бизнес должен самостоятельно оплатить командировочные расходы своих сотрудников. Речь идет об авиаперелете, проживании, визах и питании. По информации министерства, самыми перспективными направлениями для экспорта в Индию является горнодобывающая техника, оборудование для нефтяной и нефтехимической отраслей ИТ решения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области ищут бизнесменов, которые готовы отправиться в Индию для поиска деловых партнеров. Об этом 15 октября сообщили в пресс-службе минэкономразвития региона. «Продолжается набор на участие в бизнес-миссии в Нью-Дели с 11 по 15 ноября в рамках визита делегации Челябинской области в Республику Индия. В рамках визита экспортеров Челябинской области Центр поддержки экспорта будет организованы переговоры, трансфер на территории Индии. [Бизнесменам предоставят] услуги переводчиков и помощь в подготовке презентационных материалов и коммерческого предложения», — сообщили в министерстве. При этом бизнес должен самостоятельно оплатить командировочные расходы своих сотрудников. Речь идет об авиаперелете, проживании, визах и питании. По информации министерства, самыми перспективными направлениями для экспорта в Индию является горнодобывающая техника, оборудование для нефтяной и нефтехимической отраслей ИТ решения.