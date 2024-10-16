В Екатеринбурге на Сортировке появится сквер с фонтаном. Фото

16 октября 2024 в 14:44 Размер текста - 17 +

Сквер благоустроят до конца 2025 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге на Новой Сортировке появится сквер, который обустроят фонтаном. На эти цели горадминистрация выделила 13,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Выполнение работ по благоустройству сквера на улице Техническая, 34 на территории Железнодорожного района города Екатеринбурга», — следует из описания закупки. Территорию озеленят возле нового корпуса для художественной школы №4 имени Г. С. Метелева. Помимо фонтана, в сквере установят детскую площадку и скамейки. Предполагается, что работы завершат до конца 2025 года. Еще один сквер за 555 млн рублей планируют открыть в центре Екатеринбурга. Речь идет об обновленном Библиотечном сквере, который будет украшен обширной коллекцией зелени, включающей более 10000 растений, 6,7 тысячи кустарников и 135 деревьев. Фото: проектная документация на сайте госзакупок Фото: проектная документация на сайте госзакупок Фото: проектная документация на сайте госзакупок Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге на Новой Сортировке появится сквер, который обустроят фонтаном. На эти цели горадминистрация выделила 13,4 миллиона рублей. Информация об этом появилась на сайте госзакупок. «Выполнение работ по благоустройству сквера на улице Техническая, 34 на территории Железнодорожного района города Екатеринбурга», — следует из описания закупки. Территорию озеленят возле нового корпуса для художественной школы №4 имени Г. С. Метелева. Помимо фонтана, в сквере установят детскую площадку и скамейки. Предполагается, что работы завершат до конца 2025 года. Еще один сквер за 555 млн рублей планируют открыть в центре Екатеринбурга. Речь идет об обновленном Библиотечном сквере, который будет украшен обширной коллекцией зелени, включающей более 10000 растений, 6,7 тысячи кустарников и 135 деревьев.