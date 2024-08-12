В центре Екатеринбурга появится сквер за 555 миллионов рублей

В Екатеринбурге откроется обновленный Библиотечный сквер за 555 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Сорок шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, город екатеринбург, сквер на драме
Более 10 000 растений появится в сквере (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге откроется обновленный Библиотечный сквер, который будет украшен обширной коллекцией зелени, включающей более 10 000 растений, 6,7 тысячи кустарников и 135 деревьев. Работы по благоустройству сквера, находящегося на пересечении улиц Февральской Революции, Урицкого и Антона Валека, ведет компания «УГМК-Застройщик». На реализацию проекта будет направлено 555 миллионов рублей.

«В рамках концепции планируется установка фонтана, световых инсталляций в виде одуванчиков и галереи из светящихся опор, которые в вечернее время создадут эффект „коридора времени“. Ожидается, что открытие обновленного сквера состоится в сентябре текущего года», — говорится на сайте мэрии уральской столицы.

Генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин выразил мнение, что благодаря обновлению Библиотечного сквера на карте Екатеринбурга появится еще одно выдающееся общественное пространство, которое будет выделяться своим наполнением и эстетикой. «Территория полностью преобразится. Жители и гости Екатеринбурга могут здесь совершить променад, отдохнуть с семьей, насладиться уютной атмосферой центра города», — прокомментировал он Е1.ru.

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В Екатеринбурге откроется обновленный Библиотечный сквер, который будет украшен обширной коллекцией зелени, включающей более 10 000 растений, 6,7 тысячи кустарников и 135 деревьев. Работы по благоустройству сквера, находящегося на пересечении улиц Февральской Революции, Урицкого и Антона Валека, ведет компания «УГМК-Застройщик». На реализацию проекта будет направлено 555 миллионов рублей. «В рамках концепции планируется установка фонтана, световых инсталляций в виде одуванчиков и галереи из светящихся опор, которые в вечернее время создадут эффект „коридора времени“. Ожидается, что открытие обновленного сквера состоится в сентябре текущего года», — говорится на сайте мэрии уральской столицы. Генеральный директор компании «УГМК-Застройщик» Евгений Мордовин выразил мнение, что благодаря обновлению Библиотечного сквера на карте Екатеринбурга появится еще одно выдающееся общественное пространство, которое будет выделяться своим наполнением и эстетикой. «Территория полностью преобразится. Жители и гости Екатеринбурга могут здесь совершить променад, отдохнуть с семьей, насладиться уютной атмосферой центра города», — прокомментировал он Е1.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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