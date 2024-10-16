В челябинском городе рецидивист напал на собутыльника с ножом

17 октября 2024 в 07:38 Размер текста - 17 +

Челябинский рецидивист пытался уйти от полиции через лес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В полицию Озерска Челябинской области обратился мужчина, сообщив о том, что ранен ножом. В течение нескольких часов напавшего на него злоумышленника задержали. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. «Между двумя мужчинами возникла ссора во время распития спиртных напитков. В результате один из них достал нож и нанес другому несколько ударов в область ключицы и предплечья. После нападения злоумышленник скрылся, а пострадавшему была оказана первая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства. Получив приметы подозреваемого, полиция начала его поиски в поселке и окрестностях. В лесном массиве были обнаружены свежие следы обуви. Они и вывели на подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Аргаяшского района. При себе у него было орудие преступления. Возбуждено уголовное дело. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В полицию Озерска Челябинской области обратился мужчина, сообщив о том, что ранен ножом. В течение нескольких часов напавшего на него злоумышленника задержали. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. «Между двумя мужчинами возникла ссора во время распития спиртных напитков. В результате один из них достал нож и нанес другому несколько ударов в область ключицы и предплечья. После нападения злоумышленник скрылся, а пострадавшему была оказана первая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства. Получив приметы подозреваемого, полиция начала его поиски в поселке и окрестностях. В лесном массиве были обнаружены свежие следы обуви. Они и вывели на подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Аргаяшского района. При себе у него было орудие преступления. Возбуждено уголовное дело.