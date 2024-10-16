16 октября 2024

В челябинском городе рецидивист напал на собутыльника с ножом

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Тактико-специальное учение "Рельеф-2017". Троицкий район Челябинской области, убийство, оружие, штык-нож, нож
Челябинский рецидивист пытался уйти от полиции через лес Фото:

В полицию Озерска Челябинской области обратился мужчина, сообщив о том, что ранен ножом. В течение нескольких часов напавшего на него злоумышленника задержали. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

«Между двумя мужчинами возникла ссора во время распития спиртных напитков. В результате один из них достал нож и нанес другому несколько ударов в область ключицы и предплечья. После нападения злоумышленник скрылся, а пострадавшему была оказана первая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства.

Получив приметы подозреваемого, полиция начала его поиски в поселке и окрестностях. В лесном массиве были обнаружены свежие следы обуви. Они и вывели на подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Аргаяшского района. При себе у него было орудие преступления. Возбуждено уголовное дело.

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В полицию Озерска Челябинской области обратился мужчина, сообщив о том, что ранен ножом. В течение нескольких часов напавшего на него злоумышленника задержали. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. «Между двумя мужчинами возникла ссора во время распития спиртных напитков. В результате один из них достал нож и нанес другому несколько ударов в область ключицы и предплечья. После нападения злоумышленник скрылся, а пострадавшему была оказана первая медицинская помощь», — говорится в сообщении ведомства. Получив приметы подозреваемого, полиция начала его поиски в поселке и окрестностях. В лесном массиве были обнаружены свежие следы обуви. Они и вывели на подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый житель Аргаяшского района. При себе у него было орудие преступления. Возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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