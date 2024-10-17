17 октября 2024

Челябинцы хотят видеть своих детей рабочими

© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочие профессии стали популярны среди челябинцев
Рабочие профессии стали популярны среди челябинцев Фото:

Среди жителей Челябинской области 41% не возражают, если их дети станут рабочими. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, часто такие ответы давали представители беловоротниковых профессий.

«Из челябинцев 41% опрошенных жителей хотели бы, чтобы их дети освоили рабочую специальность. В целом по стране такой ответ дали 43% респондентов „, — сообщили в HeadHunter.

Среди служащих и работников офисов, положительно относящихся к рабочим специальностям для своих детей, оказалось много юристов (58%), сотрудников сферы развлечений (55%) и управленцев (51%). В то же время 59% жителей региона не готовы к тому, чтобы их дети пошли в рабочие. С наибольшим сопротивлением от финансистов, педагогов и сотрудников информтехнологий.

Аналитики выяснили, какие рабочие профессии считаются наиболее престижными. Наибольшим уважением пользуются инженеры-механики, операторы станков с ЧПУ, геодезисты, агрономы, прорабы, мастера по ремонту оборудования и сварщики.

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Среди жителей Челябинской области 41% не возражают, если их дети станут рабочими. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, часто такие ответы давали представители беловоротниковых профессий. «Из челябинцев 41% опрошенных жителей хотели бы, чтобы их дети освоили рабочую специальность. В целом по стране такой ответ дали 43% респондентов „, — сообщили в HeadHunter. Среди служащих и работников офисов, положительно относящихся к рабочим специальностям для своих детей, оказалось много юристов (58%), сотрудников сферы развлечений (55%) и управленцев (51%). В то же время 59% жителей региона не готовы к тому, чтобы их дети пошли в рабочие. С наибольшим сопротивлением от финансистов, педагогов и сотрудников информтехнологий. Аналитики выяснили, какие рабочие профессии считаются наиболее престижными. Наибольшим уважением пользуются инженеры-механики, операторы станков с ЧПУ, геодезисты, агрономы, прорабы, мастера по ремонту оборудования и сварщики.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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