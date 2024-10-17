Челябинцы хотят видеть своих детей рабочими

Среди жителей Челябинской области 41% не возражают, если их дети станут рабочими. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, часто такие ответы давали представители беловоротниковых профессий.
«Из челябинцев 41% опрошенных жителей хотели бы, чтобы их дети освоили рабочую специальность. В целом по стране такой ответ дали 43% респондентов „, — сообщили в HeadHunter.
Среди служащих и работников офисов, положительно относящихся к рабочим специальностям для своих детей, оказалось много юристов (58%), сотрудников сферы развлечений (55%) и управленцев (51%). В то же время 59% жителей региона не готовы к тому, чтобы их дети пошли в рабочие. С наибольшим сопротивлением от финансистов, педагогов и сотрудников информтехнологий.
Аналитики выяснили, какие рабочие профессии считаются наиболее престижными. Наибольшим уважением пользуются инженеры-механики, операторы станков с ЧПУ, геодезисты, агрономы, прорабы, мастера по ремонту оборудования и сварщики.
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