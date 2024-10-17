В Челябинске продлили ограничение для транспорта по улице Богдана Хмельницкого

В Челябинске до вечера 21 октября продлили ограничение для транспорта на пересечении улиц Богдана Хмельницкого и Сталеваров. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
«Ограничение для транспорта на пересечении Богдана Хмельницкого и Сталеваров продлено до 20:00 21 октября», — сообщает пресс-служба челябинской мэрии. Информация размещена в telegram-канале.
До конца дня 21 октября автобус № 31 и троллейбус № 14 продолжат курсировать по улицам Румянцева, 60-летия Октября. Автобус № 41 проследует по Румянцева через Богдана Хмельницкого и Жукова на Шоссе Металлургов.
Автобус № 132 направят по трассе ЧМК — Сталеваров — Коммунистическая — Дегтярева — Богдана Хмельницкого. Далее автобус поедет по привычному маршруту, уточнили в мэрии.
Три автобуса и троллейбуса в Металлургическом районе Челябинска изменили движение 10 октября из-за реконструкции участка теплотрассы. Ограничение должно было действовать до вечера 18 октября.
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