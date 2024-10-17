17 октября 2024

Копейчанин порезал сожительницу и не подпускал к ней медиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Зарница в детском летнем лагере Салют. Свердловская область, Артемовский, штык нож
Мужчина напал с ножом на сожительницу Фото:

В Копейске (Челябинская область) местный житель порезал сожительницу ножом, а после не пускал к ней приехавших медиков. Помочь женщине смогли лишь после задержания буяна, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

«Мужчина нанес ножевое ранение в область груди своей 45-летней сожительнице. А когда прибыли медики не впускал их в квартиру для оказания необходимой помощи пострадавшей», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.

На место оперативно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны. Буяна заковали в наручники и позволили медикам оказать первую помощь потерпевшей. Задержанный был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. С места преступления изъяли нож со следами крови.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Копейске (Челябинская область) местный житель порезал сожительницу ножом, а после не пускал к ней приехавших медиков. Помочь женщине смогли лишь после задержания буяна, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. «Мужчина нанес ножевое ранение в область груди своей 45-летней сожительнице. А когда прибыли медики не впускал их в квартиру для оказания необходимой помощи пострадавшей», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства. На место оперативно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны. Буяна заковали в наручники и позволили медикам оказать первую помощь потерпевшей. Задержанный был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. С места преступления изъяли нож со следами крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...