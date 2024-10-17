Копейчанин порезал сожительницу и не подпускал к ней медиков

В Копейске (Челябинская область) местный житель порезал сожительницу ножом, а после не пускал к ней приехавших медиков. Помочь женщине смогли лишь после задержания буяна, сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
«Мужчина нанес ножевое ранение в область груди своей 45-летней сожительнице. А когда прибыли медики не впускал их в квартиру для оказания необходимой помощи пострадавшей», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ведомства.
На место оперативно прибыл наряд группы задержания вневедомственной охраны. Буяна заковали в наручники и позволили медикам оказать первую помощь потерпевшей. Задержанный был передан полицейским для дальнейшего разбирательства. С места преступления изъяли нож со следами крови.
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