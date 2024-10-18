18 октября 2024

Каждый третий челябинец мечтает стать домохозяином

В Челябинске 31% зарабатывающих меньше жен мужчин мечтают уволиться
© Служба новостей «URA.RU»
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День города у монумента "Тыл и Фронт". Магнитогорск, лето, мужчина с коляской, парк у вечного огня, прогулка с коляской, родительство
Треть получающих меньше своих жен мужчин из Челябинска хотят сидеть дома Фото:

В Челябинске 31% мужчин хотели бы уволиться и посвятить себя домашним хлопотам. Это те главы семейства, которые зарабатывают меньше своих жен. К такому выводу пришли эксперты одного из сервисов по поиску работы.

«Желание отказаться от работы и посвятить себя домашним делам чаще возникает у мужчин, чьи вторые половинки зарабатывают больше. Каждый четвертый глава семьи хотел бы сидеть дома в случае, если супруга тоже не работает», — отмечают специалисты сервиса SuperJob.

При этом 32% мужчин, чьи жены получают больше, не хотят, чтобы их дамы бросали работу ради дома. Но и обеспечивающие семью женщины в большинстве своем (69%) не согласились бы видеть своих вторых половинок в роли домохозяинов.

Как ранее сообщало URA.RU, в Кургане каждый четвертый мужчина, чья жена не работает, был бы не против тоже уволиться. О желании отказаться от работы в пользу домоводства заявили 24% мужей домохозяек.

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В Челябинске 31% мужчин хотели бы уволиться и посвятить себя домашним хлопотам. Это те главы семейства, которые зарабатывают меньше своих жен. К такому выводу пришли эксперты одного из сервисов по поиску работы. «Желание отказаться от работы и посвятить себя домашним делам чаще возникает у мужчин, чьи вторые половинки зарабатывают больше. Каждый четвертый глава семьи хотел бы сидеть дома в случае, если супруга тоже не работает», — отмечают специалисты сервиса SuperJob. При этом 32% мужчин, чьи жены получают больше, не хотят, чтобы их дамы бросали работу ради дома. Но и обеспечивающие семью женщины в большинстве своем (69%) не согласились бы видеть своих вторых половинок в роли домохозяинов. Как ранее сообщало URA.RU, в Кургане каждый четвертый мужчина, чья жена не работает, был бы не против тоже уволиться. О желании отказаться от работы в пользу домоводства заявили 24% мужей домохозяек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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