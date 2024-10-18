Каждый третий челябинец мечтает стать домохозяином

В Челябинске 31% мужчин хотели бы уволиться и посвятить себя домашним хлопотам. Это те главы семейства, которые зарабатывают меньше своих жен. К такому выводу пришли эксперты одного из сервисов по поиску работы.
«Желание отказаться от работы и посвятить себя домашним делам чаще возникает у мужчин, чьи вторые половинки зарабатывают больше. Каждый четвертый глава семьи хотел бы сидеть дома в случае, если супруга тоже не работает», — отмечают специалисты сервиса SuperJob.
При этом 32% мужчин, чьи жены получают больше, не хотят, чтобы их дамы бросали работу ради дома. Но и обеспечивающие семью женщины в большинстве своем (69%) не согласились бы видеть своих вторых половинок в роли домохозяинов.
Как ранее сообщало URA.RU, в Кургане каждый четвертый мужчина, чья жена не работает, был бы не против тоже уволиться. О желании отказаться от работы в пользу домоводства заявили 24% мужей домохозяек.
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