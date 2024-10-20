Москвичка привела в кальянную дочь-квадробера на поводке. Видео

20 октября 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Дочка, с маской кошки на лице, мяукала на прохожих, пока мать курила кальян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жительница столицы пришла в кальянную с дочерью-квадробером. Об этом сообщает telegram-канал «Москва 125». «На лице девочки была маска кота, а на ее руках — перчатки, имитирующие лапы животного», — говорится в telegram-канале. Женщина пришла с ней, держа ее на поводке. Когда девочка мяукала и подпрыгивала рядом с прохожими, имитируя действия кошки, мать курила кальян. Ранее в поселке Пироговский в Подмосковье девочка-квадробер исцарапала сверстницу. Вместо когтей у нее были лезвия. После нападения мама пострадавшей выразила надежду на контроль поведения квадроберов. В последнее время движение квадроберов в России стало крайне популярным. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала специально буллить детей, кто этим занимается. Три четверти россиян считают, что квадробика может быть опасна для психики ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница столицы пришла в кальянную с дочерью-квадробером. Об этом сообщает telegram-канал «Москва 125». «На лице девочки была маска кота, а на ее руках — перчатки, имитирующие лапы животного», — говорится в telegram-канале. Женщина пришла с ней, держа ее на поводке. Когда девочка мяукала и подпрыгивала рядом с прохожими, имитируя действия кошки, мать курила кальян. Ранее в поселке Пироговский в Подмосковье девочка-квадробер исцарапала сверстницу. Вместо когтей у нее были лезвия. После нападения мама пострадавшей выразила надежду на контроль поведения квадроберов. В последнее время движение квадроберов в России стало крайне популярным. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина призвала специально буллить детей, кто этим занимается. Три четверти россиян считают, что квадробика может быть опасна для психики ребенка.