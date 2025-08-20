ВСУ массово выводят войска из-под Сум

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подразделения механизированной бригады ВСУ из-за потерь выводят из-под Сум
Подразделения механизированной бригады ВСУ из-за потерь выводят из-под Сум Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Большинство подразделений одной из бригад ВСУ были выведены с территории Сумской области с целью пополнения личного состава и восстановления боеспособности после понесенных потерь. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении командование ВСУ выводит основную часть подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады на восполнение потерь...» — рассказал источник. Его слова передает ТАСС.

Ранее в силовых структурах сообщили, что 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ исчерпала свои ресурсы в Сумской области, передает RT. В связи с этим, как отметил источник, для замены выбывшего подразделения к выполнению задач в десантных войсках приступают бойцы 158-й бригады.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Большинство подразделений одной из бригад ВСУ были выведены с территории Сумской области с целью пополнения личного состава и восстановления боеспособности после понесенных потерь. Об этом сообщили в российских силовых структурах. «На сумском направлении командование ВСУ выводит основную часть подразделений 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады на восполнение потерь...» — рассказал источник. Его слова передает ТАСС. Ранее в силовых структурах сообщили, что 156-я отдельная механизированная бригада ВСУ исчерпала свои ресурсы в Сумской области, передает RT. В связи с этим, как отметил источник, для замены выбывшего подразделения к выполнению задач в десантных войсках приступают бойцы 158-й бригады.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...