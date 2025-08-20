В ночь с 21 на 22 августа в небе над Россией ожидается редкое астрономическое явление — «черная луна», которое связывают с библейскими пророчествами об апокалипсисе. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
Как пишет Daily Mail, ученые уверяют: с научной точки зрения «черная луна» — это обычное, хотя и нечастое, явление. Термин «черная луна» используется для обозначения второго новолуния, которое происходит в пределах одного календарного месяца. В этот момент Луна находится между Солнцем и Землей, и ее освещенная сторона обращена от нашей планеты, делая спутник полностью невидимым для наблюдателей без специального оборудования. Подобное событие случается примерно раз в 33 месяца.
В 2025 году «черная луна» придется на ночь с 21 на 22 августа. В этот период Луна будет полностью скрыта от глаз, и заметить ее невооруженным глазом невозможно. Следующее подобное явление ожидается только 20 августа 2028 года.
В ночь с 18 на 19 августа жители России могли увидеть парад планет. Наблюдение было доступно по всей территории на востоке страны в течение одного часа до рассвета по местному времени.
