МИД РФ: в Белом доме Зеленскому отвесили оплеуху

Демонстрация карты оказала психологическое давление на Зеленского и его союзников
Демонстрация карты оказала психологическое давление на Зеленского и его союзников
Встреча Трампа и Зеленского в Белом доме

Демонстрация карты Украины на встрече президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского в Белом доме стала своеобразной «оплеухой» как для самого президента Украины, так и для западных стран, поддерживающих Киев. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Этот вот рисунок был мощной оплеухой, которая должна была привести в чувство тех, кто несколько лет подряд, в отрыве от истории, географии и реальности, твердил про поле боя, где всё должно решиться, не понимая, о чем они говорят», — сказала Захарова в эфире своей авторской программы на радио Sputnik. По ее словам, демонстрация карты оказала психологическое давление на Зеленского и его западных союзников.

В МИД РФ считают, что карта должна была наглядно показать масштабы потерь Украины за время противостояния. Захарова подчеркнула, что для России вопрос урегулирования конфликта связан не с территориальными спорами, а с судьбой людей и сохранением исторических ценностей.

