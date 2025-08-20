Врачи забили тревогу из-за новых болезней в новом эпидсезоне

Врач Коновалов: Россия готовится к всплеску гонконгского и свиного гриппа
Помимо гриппа, в осенне-зимний период ожидается рост заболеваемости риновирусными инфекциями
Помимо гриппа, в осенне-зимний период ожидается рост заболеваемости риновирусными инфекциями

В преддверии нового эпидемического сезона российские специалисты предупреждают о возможной вспышке гонконгского и свиного гриппа. Об этом сообщил доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства РНИМУ имени Пирогова Иван Коновалов.

По его словам, передает Агентство городских новостей «Москва», Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже рекомендовала включить в состав вакцин для северного полушария штаммы, соответствующие актуальным вариантам вируса гриппа. В состав классических вакцин, производимых на куриных эмбрионах, в этом сезоне войдут антигены следующих штаммов: A/Victoria/4897/2022 (H1N1) pdm09 — «свиной грипп», A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) — гонконгский грипп, и B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria). В четырехвалентные вакцины также добавлен штамм B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

По словам врача, штаммы H1N1 и H3N2 характеризуются высокой температурой (до 38–39 градусов), лихорадкой и риском серьезных осложнений. Среди них — миокардит (воспаление сердечной мышцы) и воспаление почек. Помимо гриппа, в осенне-зимний период ожидается рост заболеваемости риновирусной, респираторно-синцитиальной и парагриппозной инфекциями.

Коновалов отмечает, что самым эффективным способом защиты от тяжелых форм гриппа и его осложнений остается своевременная вакцинация. Прививочная кампания стартует уже в августе.

