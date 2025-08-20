Стало известно, что будет делать Зеленский когда кончится СВО

Журналист Блюменталь: Зеленский уедет на пенсию в Майами после СВО
Недовольство ультранационалистических сил внутри Украины создает для Зеленского дополнительные риски
После СВО президент Украины Владимир Зеленский покинет Украину и отправится на пенсию в США, а именно — во Флориду, в Майами. Такое мнение выразил американский журналист и основатель издания Grayzone Макс Блюменталь.

«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — сказал Блюменталь в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что уступки по территориальным вопросам могут вызвать недовольство ультранационалистических сил внутри Украины, что создает для президента дополнительные риски.

В понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Трамп ранее заявлял о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и Зеленского в случае успеха мирных инициатив.

