После СВО президент Украины Владимир Зеленский покинет Украину и отправится на пенсию в США, а именно — во Флориду, в Майами. Такое мнение выразил американский журналист и основатель издания Grayzone Макс Блюменталь.
«Нет Зеленского без конфликта. Он уедет на пенсию в Майами», — сказал Блюменталь в интервью РИА Новости. Он также подчеркнул, что уступки по территориальным вопросам могут вызвать недовольство ультранационалистических сил внутри Украины, что создает для президента дополнительные риски.
В понедельник, 18 августа, президент США Дональд Трамп провел встречу с Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза. Трамп ранее заявлял о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием президента России Владимира Путина и Зеленского в случае успеха мирных инициатив.
