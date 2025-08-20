Под Сумы прибыл батальон ВСУ из заключенных с острыми инфекционными болезнями

В Сумскую область прибыли спецроты батальона «Шквал»
В Сумскую область прибыли спецроты батальона «Шквал»
В Сумскую область прибыли специальные роты батальона «Шквал», сформированные из заключенных с острыми инфекционными заболеваниями. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении отмечается прибытие специальных рот батальона „Шквал“, набранных из числа заключенных с острыми инфекционными заболеваниями», — заявили представители структур. Слова передает ТАСС.

Ранее в правоохранительных органах сообщили, что большинство бывших заключенных, призванных в батальон «Шквал» ВСУ и находившихся в районе Волчанска Харьковской области, считаются пропавшими без вести, их местонахождение не установлено. Подобная ситуация могла возникнуть вследствие многочисленных неудачных попыток украинских военных осуществить контратаки, передает RT.

