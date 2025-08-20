Володин заявил о резком сокращении количества детей мигрантов в школах России

Володин заявил о резком сокращении количества детей мигрантов в школах России
В ряде российских регионов в 2025 году резко снизилось число детей иностранных граждан, допущенных к обучению в начальных и средних классах. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Результаты набора в начальные и средние классы в ряде регионов показывают значительное сокращение количества детей иностранных граждан, допущенных до обучения», — заявил Вячеслав Володин в своем канале в мессенджере MAX. По словам председателя Госдумы, у таких изменений есть ряд причин: неполное предоставление документов, предоставление недостоверных документов, в частности, без подтверждения законности пребывания в РФ, а также неудовлетворительные результаты в тесте на знание русского языка.

В Нижегородской области количество заявлений на прием в школу от иностранных граждан снизилось почти в десять раз, в Воронежской — в семь раз. В Калужской области 55 из 91 ребенка мигрантов не подтвердили знания по обязательному языковому тесту. В Свердловской области этот показатель составил 53 из 66, в Тульской — 32 из 62, в Республике Коми — 11 из 14, а в Крыму — 4 из 10. В Татарстане каждый десятый ребенок без российского гражданства не прошел тестирование. Володин подчеркнул, что недостаточное владение русским языком затрудняет обучение и адаптацию как самого ребенка, так и всего класса.

Политик напомнил, что с 1 апреля 2025 года действует закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без подтверждения знания русского языка и проверки легальности их пребывания на территории России. А с января 2026 года в России начнет работать система автоматического обмена информацией о детях-мигрантах между органами образования и МВД. Эта мера, по словам Володина, позволит повысить эффективность учета и контроля за иностранными гражданами.

