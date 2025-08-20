Минобороны Израиля утвердило захват города Газа

В ближайшее время ожидается масштабная мобилизация резервистов
Министр обороны Израиля утвердил план военной операции по захвату города Газа. Об этом сообщает израильский телеканал Kan.

По данным Kan, операция получила название «Колесницы Гидеона — 2». Министр обороны Израиля после утверждения плана заявил, что после завершения операции город Газа «изменит свой облик и больше не будет выглядеть так, как прежде». В ближайшее время ожидается масштабная мобилизация резервистов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Вооруженный конфликт в секторе Газа разгорелся 7 октября 2023 года после нападения на Израиль, осуществленного ХАМАС и рядом других вооруженных формирований. С момента обострения ситуации погибло свыше 59 тысяч палестинцев, а число жертв среди израильтян достигло примерно 1,5 тысячи человек. Кроме того, несколько тысяч человек оказались в заложниках. С 18 мая израильские силы ведут масштабные боевые действия против ХАМАС.

