В Москве в субботу перекроют центральные улицы

Перекрытия затронут как Садовое кольцо, так и прилегающие улицы
Перекрытия затронут как Садовое кольцо, так и прилегающие улицы

Центральные улицы Москвы перекроют в субботу, 23 августа, из-за Московского транспортного электрофестиваля. О временных ограничениях движения и парковки сообщили власти Москвы.

Как передает РИА Новости, мероприятие пройдет в выходные, и перекрытия затронут как Садовое кольцо, так и прилегающие улицы. Движение по одной полосе будет ограничено:

  • 22 августа с 15:00 до 23:59;
  • 23 августа с 20:00 до 23:00.

Ограничения коснутся следующих участков:

  • Зубовская улица (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы);
  • Большая Пироговская улица (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы);
  • проезд Девичьего Поля (от улицы Плющиха до Зубовской улицы).

Запрет движения транспорта будет действовать:

  • 23 августа с 00:01 до 18:00 на Новоконюшенном переулке (от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля);
  • 23 августа с 00:01 до 20:00 на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и проезде Девичьего Поля (на указанных выше участках).
  • С 11:50 23 августа и до прохождения колонны будет перекрыта внешняя сторона Садового кольца, а также Зубовская улица (от Дашкова переулка до Садового кольца).

С 00:01 22 августа и до окончания мероприятия парковка будет запрещена на:

  • Зубовской улице;
  • Большой Пироговской улице;
  • проезде Девичьего Поля;
  • Новоконюшенном переулке.
  • 23 августа с 00:01 до 18:00 запрет затронет также Дашков переулок в районе дома 3, строение 1 по Зубовской площади.

