В Москве в субботу перекроют центральные улицы

Перекрытия затронут как Садовое кольцо, так и прилегающие улицы
Центральные улицы Москвы перекроют в субботу, 23 августа, из-за Московского транспортного электрофестиваля. О временных ограничениях движения и парковки сообщили власти Москвы.
Как передает РИА Новости, мероприятие пройдет в выходные, и перекрытия затронут как Садовое кольцо, так и прилегающие улицы. Движение по одной полосе будет ограничено:
- 22 августа с 15:00 до 23:59;
- 23 августа с 20:00 до 23:00.
Ограничения коснутся следующих участков:
- Зубовская улица (от Дашкова переулка до Большой Пироговской улицы);
- Большая Пироговская улица (от Новодевичьего проезда до Зубовской улицы);
- проезд Девичьего Поля (от улицы Плющиха до Зубовской улицы).
Запрет движения транспорта будет действовать:
- 23 августа с 00:01 до 18:00 на Новоконюшенном переулке (от улицы Бурденко до проезда Девичьего Поля);
- 23 августа с 00:01 до 20:00 на Зубовской улице, Большой Пироговской улице и проезде Девичьего Поля (на указанных выше участках).
- С 11:50 23 августа и до прохождения колонны будет перекрыта внешняя сторона Садового кольца, а также Зубовская улица (от Дашкова переулка до Садового кольца).
С 00:01 22 августа и до окончания мероприятия парковка будет запрещена на:
- Зубовской улице;
- Большой Пироговской улице;
- проезде Девичьего Поля;
- Новоконюшенном переулке.
- 23 августа с 00:01 до 18:00 запрет затронет также Дашков переулок в районе дома 3, строение 1 по Зубовской площади.
