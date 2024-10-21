Владимир Путин наградил челябинских паралимпийцев орденом Почета

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Встреча чемпионов параолимпиады во Франции в аэропорту Курчатов. Челябинск, шабалина валерия
Валерия Шабалина (на фото) и Дмитрий Черняев награждены «Орденами Почета» Фото:

Президент России Владимир Путин 21 октября подписал указ о награждении паралимпийцев, завоевавших медали летних Игр в Париже в 2024 году. В списке два челябинских пловца: Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость, целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже наградить орденом Почета Черняева Дмитрия Геннадьевича, Шабалину Валерию Андреевну», — говорится в тексте документа. Указ заверен печатью канцелярии президента РФ.

Спортсмены отлично показали себя во время игр: Шабалина завоевала полный комплект медалей (два золота, серебро и бронза). Черняев выиграл одну золотую медаль.

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Президент России Владимир Путин 21 октября подписал указ о награждении паралимпийцев, завоевавших медали летних Игр в Париже в 2024 году. В списке два челябинских пловца: Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость, целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже наградить орденом Почета Черняева Дмитрия Геннадьевича, Шабалину Валерию Андреевну», — говорится в тексте документа. Указ заверен печатью канцелярии президента РФ. Спортсмены отлично показали себя во время игр: Шабалина завоевала полный комплект медалей (два золота, серебро и бронза). Черняев выиграл одну золотую медаль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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