Владимир Путин наградил челябинских паралимпийцев орденом Почета

21 октября 2024 в 19:49 Размер текста - 17 +

Валерия Шабалина (на фото) и Дмитрий Черняев награждены «Орденами Почета» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Президент России Владимир Путин 21 октября подписал указ о награждении паралимпийцев, завоевавших медали летних Игр в Париже в 2024 году. В списке два челябинских пловца: Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость, целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже наградить орденом Почета Черняева Дмитрия Геннадьевича, Шабалину Валерию Андреевну», — говорится в тексте документа. Указ заверен печатью канцелярии президента РФ. Спортсмены отлично показали себя во время игр: Шабалина завоевала полный комплект медалей (два золота, серебро и бронза). Черняев выиграл одну золотую медаль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин 21 октября подписал указ о награждении паралимпийцев, завоевавших медали летних Игр в Париже в 2024 году. В списке два челябинских пловца: Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации. «За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость, целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже наградить орденом Почета Черняева Дмитрия Геннадьевича, Шабалину Валерию Андреевну», — говорится в тексте документа. Указ заверен печатью канцелярии президента РФ. Спортсмены отлично показали себя во время игр: Шабалина завоевала полный комплект медалей (два золота, серебро и бронза). Черняев выиграл одну золотую медаль.