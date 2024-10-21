Владимир Путин наградил челябинских паралимпийцев орденом Почета

Президент России Владимир Путин 21 октября подписал указ о награждении паралимпийцев, завоевавших медали летних Игр в Париже в 2024 году. В списке два челябинских пловца: Валерия Шабалина и Дмитрий Черняев. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.
«За большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость, целеустремленность, проявленные на XVII Паралимпийских летних играх 2024 года в Париже наградить орденом Почета Черняева Дмитрия Геннадьевича, Шабалину Валерию Андреевну», — говорится в тексте документа. Указ заверен печатью канцелярии президента РФ.
Спортсмены отлично показали себя во время игр: Шабалина завоевала полный комплект медалей (два золота, серебро и бронза). Черняев выиграл одну золотую медаль.
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