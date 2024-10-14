14 октября 2024

В ХМАО объявили карантин из-за опасной болезни

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Ханты-Мансийском районе ввели карантин из-за бешеных животных
В Ханты-Мансийском районе ввели карантин из-за бешеных животных Фото:

В Ханты-Мансийском районе ХМАО введен карантин по бешенству животных. Ветеринарная служба региона сообщила, что ограничительные меры действуют на территории урочища Таволожное.

«На территории урочища Таволожное проводятся ограничительные (карантинные), ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия с целью недопущения распространения вируса и ликвидации очага заболевания. Территорию в радиусе 1000 метров от ее границ считать неблагополучным пунктом», — сообщила ветслужба ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».

В рамках карантина запрещено посещение территории посторонними лицами, за исключением персонала, занимающегося обслуживанием животных, и специалистов ветслужбы. Нельзя перевозить и перемещать восприимчивых к болезни и охотиться на них. Карантин будет снят после стабилизации ситуации.

Бешенство опасно для человека, болезнь поражает спинной и головной мозг, может привести к смерти. Лечения от инфекционного заболевания не существует, единственный метод профилактики — вакцинация.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выявлен очаг заболевания бешенством. В селе Нялинском нашли зараженную лису.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийском районе ХМАО введен карантин по бешенству животных. Ветеринарная служба региона сообщила, что ограничительные меры действуют на территории урочища Таволожное. «На территории урочища Таволожное проводятся ограничительные (карантинные), ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия с целью недопущения распространения вируса и ликвидации очага заболевания. Территорию в радиусе 1000 метров от ее границ считать неблагополучным пунктом», — сообщила ветслужба ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте». В рамках карантина запрещено посещение территории посторонними лицами, за исключением персонала, занимающегося обслуживанием животных, и специалистов ветслужбы. Нельзя перевозить и перемещать восприимчивых к болезни и охотиться на них. Карантин будет снят после стабилизации ситуации. Бешенство опасно для человека, болезнь поражает спинной и головной мозг, может привести к смерти. Лечения от инфекционного заболевания не существует, единственный метод профилактики — вакцинация. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выявлен очаг заболевания бешенством. В селе Нялинском нашли зараженную лису.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...