В ХМАО объявили карантин из-за опасной болезни

В Ханты-Мансийском районе ХМАО введен карантин по бешенству животных. Ветеринарная служба региона сообщила, что ограничительные меры действуют на территории урочища Таволожное.
«На территории урочища Таволожное проводятся ограничительные (карантинные), ветеринарно-санитарные и лечебно-профилактические мероприятия с целью недопущения распространения вируса и ликвидации очага заболевания. Территорию в радиусе 1000 метров от ее границ считать неблагополучным пунктом», — сообщила ветслужба ХМАО в официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
В рамках карантина запрещено посещение территории посторонними лицами, за исключением персонала, занимающегося обслуживанием животных, и специалистов ветслужбы. Нельзя перевозить и перемещать восприимчивых к болезни и охотиться на них. Карантин будет снят после стабилизации ситуации.
Бешенство опасно для человека, болезнь поражает спинной и головной мозг, может привести к смерти. Лечения от инфекционного заболевания не существует, единственный метод профилактики — вакцинация.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО выявлен очаг заболевания бешенством. В селе Нялинском нашли зараженную лису.
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