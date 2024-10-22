Вооруженные силы России успешно освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. В дополнение к этому сообщили, что в процессе освобождения села были выполнены удары по украинским военным частям, что привело к значительным потерям среди их личного состава и техники.
Согласно сообщению, противник понес потери, превышающие 470 военнослужащих. Также были уничтожены три бронетранспортера М113, произведенных в США, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30.
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