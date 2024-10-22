Армия и оружие Российские войска освободили Новосадовое в ДНР 22 октября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 + Группировка войск «Запад» освободила Новосадовое в ДНР Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы России успешно освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. В дополнение к этому сообщили, что в процессе освобождения села были выполнены удары по украинским военным частям, что привело к значительным потерям среди их личного состава и техники.



Согласно сообщению, противник понес потери, превышающие 470 военнослужащих. Также были уничтожены три бронетранспортера М113, произведенных в США, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Вооруженные силы России успешно освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. В дополнение к этому сообщили, что в процессе освобождения села были выполнены удары по украинским военным частям, что привело к значительным потерям среди их личного состава и техники. Согласно сообщению, противник понес потери, превышающие 470 военнослужащих. Также были уничтожены три бронетранспортера М113, произведенных в США, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям