Российские войска освободили Новосадовое в ДНР

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Группировка войск «Запад» освободила Новосадовое в ДНР Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы России успешно освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. В дополнение к этому сообщили, что в процессе освобождения села были выполнены удары по украинским военным частям, что привело к значительным потерям среди их личного состава и техники.

Согласно сообщению, противник понес потери, превышающие 470 военнослужащих. Также были уничтожены три бронетранспортера М113, произведенных в США, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30.

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Вооруженные силы России успешно освободили населенный пункт Новосадовое в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения группировки войск „Запад“ в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Новосадовое Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении министерства в telegram-канале. В дополнение к этому сообщили, что в процессе освобождения села были выполнены удары по украинским военным частям, что привело к значительным потерям среди их личного состава и техники. Согласно сообщению, противник понес потери, превышающие 470 военнослужащих. Также были уничтожены три бронетранспортера М113, произведенных в США, шесть автомобилей, боевая машина зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», 152 мм орудие Д-20, 122 мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и 122 мм гаубица Д-30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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