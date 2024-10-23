Самыми благоприятными районами в Челябинске и пригороде в 2024 году являются Сосновский район Челябинской области, Северо-западный и Центральный районы Челябинска. Об этом 22 октября URA.RU рассказала президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.
«В Челябинске и пригороде в октябре 2024 года в топ самых экологичных и благоприятных для проживания районов могут войти Сосновский, Курчатовский и Центральный районы города. На данный момент у челябинцев на них высокий спрос, они активно застраиваются», — сообщила Шатрукова.
Как отметила президент гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова, в настоящее время челябинцы стремятся переезжать в более чистые районы, максимально удаленные от заводов. Причем по возможности там должен быть свежий воздух и лес. Самым чистым на данный момент признан Сосновский район, расположенный в пригороде Челябинска.
Там хорошая экология, на территории расположено множество лесов и озер. При этом там быстро возводятся жилые комплексы, коттеджные поселки, развивается инфраструктура. Сейчас в Сосновском районе продают самые дорогие квартиры на вторичном рынке. В сентябре 2024 года квартиры там продавали по 127 тысяч рублей за квадратный метр.
На втором месте — Курчатовский район. Образованный в августе 1985 года, он является одним из самых молодых внутригородских районов города. Считается, что в районе хорошая экологическая обстановка.
Там насчитывается большое число дворов, детских площадок и садов с хорошим озеленением. Кроме того, там есть лесной массив. Однако, из-за того, что на территории расположено более десятка промышленных предприятий, жители часто жалуются на неприятные запахи и смог. В сентябре квартиры на вторичном рынке там продавали по 100 тысяч рублей за квадратный метр.
На третьем месте в рейтинге самых благоприятных для проживания районов — Центральный район. Там можно отметить высокую транспортную доступность, большое количество парков, скверов, детсадов и школ. При этом на территории расположено немало старых домов, есть неухоженные дворы и грязные улицы, в некоторых местах нет освещения, а также мало зелени. Кроме того, жителей беспокоят переполненные парковки. В настоящее время квартиры на вторичном рынке в среднем продаются в Центральном районе по 110 тысяч 116 рублей за квадратный метр.
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