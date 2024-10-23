23 октября 2024

Под Екатеринбургом водитель грузовика погиб, влетев в самосвал. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
На месте ДТП организовали реверсивное движение (архивное фото) Фото:

На 42-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган утром 24 октября 33-летний водитель грузовика врезался во впереди идущий самосвал. В результате столкновения первый скончался на месте до прибытия медиков, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель Nissan Atlas, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Он допустил столкновение с самосвалом Renault Kerax под управлением 27-летнего мужчины», — следует из сообщения.

На месте аварии организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ проводят необходимые процессуальные действия.

Фото:
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На 42-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган утром 24 октября 33-летний водитель грузовика врезался во впереди идущий самосвал. В результате столкновения первый скончался на месте до прибытия медиков, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель Nissan Atlas, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Он допустил столкновение с самосвалом Renault Kerax под управлением 27-летнего мужчины», — следует из сообщения. На месте аварии организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ проводят необходимые процессуальные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...