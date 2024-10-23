На 42-м километре трассы Екатеринбург — Шадринск — Курган утром 24 октября 33-летний водитель грузовика врезался во впереди идущий самосвал. В результате столкновения первый скончался на месте до прибытия медиков, рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель Nissan Atlas, двигаясь со стороны Каменска-Уральского в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства. Он допустил столкновение с самосвалом Renault Kerax под управлением 27-летнего мужчины», — следует из сообщения.
На месте аварии организовано реверсивное движение. Сотрудники ГАИ проводят необходимые процессуальные действия.
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