Арестован первый замначальника метрополитена Москвы

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Станция "Спортивная" Московского метрополитена. Москва, эскалатор, метро
Замначальника метрополитена Москвы обвиняют в получении взятки Фото:

Первый замначальника метрополитена Москвы Дмитрий Дощатов взят под стражу. Решение о его аресте принял Басманный суд столицы.

«Дощатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На срок до 22 декабря», — передает ТАСС из суда.

Дощатов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, год назад 2023 года он получил взятку в виде автомобиля «Тойота» RAV-4 стоимостью 4,8 млн рублей. За это Дощатов должен был предпринять действия в пользу одной из компаний.

Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет колонии. Свою вину Дощатов не признает.

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Первый замначальника метрополитена Москвы Дмитрий Дощатов взят под стражу. Решение о его аресте принял Басманный суд столицы. «Дощатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На срок до 22 декабря», — передает ТАСС из суда. Дощатов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, год назад 2023 года он получил взятку в виде автомобиля «Тойота» RAV-4 стоимостью 4,8 млн рублей. За это Дощатов должен был предпринять действия в пользу одной из компаний. Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет колонии. Свою вину Дощатов не признает.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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