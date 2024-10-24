Арестован первый замначальника метрополитена Москвы

24 октября 2024 в 21:39 Размер текста - 17 +

Замначальника метрополитена Москвы обвиняют в получении взятки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первый замначальника метрополитена Москвы Дмитрий Дощатов взят под стражу. Решение о его аресте принял Басманный суд столицы. «Дощатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На срок до 22 декабря», — передает ТАСС из суда. Дощатов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, год назад 2023 года он получил взятку в виде автомобиля «Тойота» RAV-4 стоимостью 4,8 млн рублей. За это Дощатов должен был предпринять действия в пользу одной из компаний. Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет колонии. Свою вину Дощатов не признает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый замначальника метрополитена Москвы Дмитрий Дощатов взят под стражу. Решение о его аресте принял Басманный суд столицы. «Дощатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На срок до 22 декабря», — передает ТАСС из суда. Дощатов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, год назад 2023 года он получил взятку в виде автомобиля «Тойота» RAV-4 стоимостью 4,8 млн рублей. За это Дощатов должен был предпринять действия в пользу одной из компаний. Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет колонии. Свою вину Дощатов не признает.