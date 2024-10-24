Арестован первый замначальника метрополитена Москвы

Первый замначальника метрополитена Москвы Дмитрий Дощатов взят под стражу. Решение о его аресте принял Басманный суд столицы.
«Дощатову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. На срок до 22 декабря», — передает ТАСС из суда.
Дощатов обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, год назад 2023 года он получил взятку в виде автомобиля «Тойота» RAV-4 стоимостью 4,8 млн рублей. За это Дощатов должен был предпринять действия в пользу одной из компаний.
Согласно санкции статьи, ему грозит до 15 лет колонии. Свою вину Дощатов не признает.
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