Прокуратура обнаружила нарушения при ремонте в одной из школ Пермского края

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Школу отремонтировали только частично
Школу отремонтировали только частично Фото:

В Верещагино (Пермский край) прокуратура проверила ремонт в одной из школ. Сотрудники ведомства обнаружили дефекты на стенах и потолках. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.

«В фойе здания школы, где ранее произошло обрушение штукатурного слоя, проведен ремонт потолка. Однако на стенах и потолках в других помещениях имеются дефекты и повреждения, следы протечек, что свидетельствует о надлежащем ремонте здания при подготовке к новому учебному году», — сказано в сообщении.

Уточняется, что проверку организовали после публикации URA.RU. Агентство сообщило, что в школе обрушился потолок. Администрация округа сделала ремонт и отчиталась о нем. Но прокуратура все равно нашла нарушения. На сотрудника школы, ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, возбудили дело об административном правонарушении. Материалы дела направили в краевой Роспотребнадзор.

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В Верещагино (Пермский край) прокуратура проверила ремонт в одной из школ. Сотрудники ведомства обнаружили дефекты на стенах и потолках. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. «В фойе здания школы, где ранее произошло обрушение штукатурного слоя, проведен ремонт потолка. Однако на стенах и потолках в других помещениях имеются дефекты и повреждения, следы протечек, что свидетельствует о надлежащем ремонте здания при подготовке к новому учебному году», — сказано в сообщении. Уточняется, что проверку организовали после публикации URA.RU. Агентство сообщило, что в школе обрушился потолок. Администрация округа сделала ремонт и отчиталась о нем. Но прокуратура все равно нашла нарушения. На сотрудника школы, ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, возбудили дело об административном правонарушении. Материалы дела направили в краевой Роспотребнадзор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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