Прокуратура обнаружила нарушения при ремонте в одной из школ Пермского края

В Верещагино (Пермский край) прокуратура проверила ремонт в одной из школ. Сотрудники ведомства обнаружили дефекты на стенах и потолках. Об этом сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры.
«В фойе здания школы, где ранее произошло обрушение штукатурного слоя, проведен ремонт потолка. Однако на стенах и потолках в других помещениях имеются дефекты и повреждения, следы протечек, что свидетельствует о надлежащем ремонте здания при подготовке к новому учебному году», — сказано в сообщении.
Уточняется, что проверку организовали после публикации URA.RU. Агентство сообщило, что в школе обрушился потолок. Администрация округа сделала ремонт и отчиталась о нем. Но прокуратура все равно нашла нарушения. На сотрудника школы, ответственного за соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, возбудили дело об административном правонарушении. Материалы дела направили в краевой Роспотребнадзор.
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