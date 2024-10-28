ВСУ атаковали спиртзаводы в российских регионах: карта СВО на 28 октября

Дроны ВСУ атаковали два спиртзавода в Воронежской области, два работника ранены. ВС РФ сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово и окончательно выбили украинскую армию из Вишневого. Ход военных действий и карта спецоперации России на Украине — в материале URA.RU.
Донецкое направление
Российские военнослужащие заявили, что взяли Селидово под контроль. Они сбросили флаг Украины со здания горсовета в городе. Также ВС РФ полностью выбили противника из населенного пункта Вишневое, которое находится за Селидовым.
Помимо этого, армия России зачищает Богоявленку и Новоукраинку, куда ВСУ оступили после потери Угледара, сообщили в telegram-канале WarGonzo. В Кураховке украинские военные покидают свои позиции.
Под Часов Яром ВС РФ взяли под контроль две лесополосы. Украина потеряла значительную часть личного состава на этом направлении.
Атаки ВСУ на российские территории
Два спиртзавода в Воронежской области атакованы беспилотниками ВСУ. Ранены два работника, они направлены на лечение, один — на стационарное, другой — на амбулаторно. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.
На предприятии в Аннинском районе начался пожар, который повредил здания, сооружения и технику. Также было атаковано предприятие в Новохоперском районе. Пожара не последовало, информации о пострадавших нет.
В Брянской области средства ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ, в Курской и Воронежской — один. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там добавили, что ВСУ атаковали территорию Белгородской 45 боеприпасами и 37 беспилотниками.
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