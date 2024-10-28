Российские войска сбросили флаг Украины со здания горсовета в Селидово

ВС РФ сбросили флаг Украины со здания горсовета в Селидово
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военнослужащие заявили, что взяли Селидово в ДНР под контроль. Они сбросили флаг Украины со здания горсовета в городе.
«Российские военные сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово. По их словам, город взят под контроль», — пишет telegram-канал 360.ru.
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