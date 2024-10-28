Российские войска сбросили флаг Украины со здания горсовета в Селидово

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ВС РФ сбросили флаг Украины со здания горсовета в Селидово
ВС РФ сбросили флаг Украины со здания горсовета в Селидово Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие заявили, что взяли Селидово в ДНР под контроль. Они сбросили флаг Украины со здания горсовета в городе.

«Российские военные сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово. По их словам, город взят под контроль», — пишет telegram-канал 360.ru.

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Российские военнослужащие заявили, что взяли Селидово в ДНР под контроль. Они сбросили флаг Украины со здания горсовета в городе. «Российские военные сбросили украинский флаг со здания горсовета в Селидово. По их словам, город взят под контроль», — пишет telegram-канал 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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