27 октября 2024

Российская армия отразила масштабную атаку ВСУ на регион, куда хотели прорваться наемники

Минобороны: российские силы уничтожили 22 дрона в Брянской области
© Служба новостей «URA.RU»
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ФСБ, учения. Челябинск, квадрокоптер, бпла, беспилотник, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, дрон, мавик
Один БПЛА ВСУ уничтожен над Курской областью Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области средства ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.

Согласно информации, опубликованной telegram-каналом Mash, вечером 27 октября около 30 иностранных наемников, действующих на стороне Вооруженных сил Украины, предприняли попытку проникнуть на территорию Брянской области. Указывается, что вражеские силы планировали осуществить прорыв в российский регион в районе поселка Манев, который находится в Климовском районе. Противнику нанесено огневое поражение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

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В Брянской области средства ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства. Согласно информации, опубликованной telegram-каналом Mash, вечером 27 октября около 30 иностранных наемников, действующих на стороне Вооруженных сил Украины, предприняли попытку проникнуть на территорию Брянской области. Указывается, что вражеские силы планировали осуществить прорыв в российский регион в районе поселка Манев, который находится в Климовском районе. Противнику нанесено огневое поражение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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