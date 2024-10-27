Российская армия отразила масштабную атаку ВСУ на регион, куда хотели прорваться наемники

В Брянской области средства ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства.
Согласно информации, опубликованной telegram-каналом Mash, вечером 27 октября около 30 иностранных наемников, действующих на стороне Вооруженных сил Украины, предприняли попытку проникнуть на территорию Брянской области. Указывается, что вражеские силы планировали осуществить прорыв в российский регион в районе поселка Манев, который находится в Климовском районе. Противнику нанесено огневое поражение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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