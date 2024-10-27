Российская армия отразила масштабную атаку ВСУ на регион, куда хотели прорваться наемники

Минобороны: российские силы уничтожили 22 дрона в Брянской области

27 октября 2024 в 23:27 Размер текста - 17 +

Один БПЛА ВСУ уничтожен над Курской областью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Брянской области средства ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства. Согласно информации, опубликованной telegram-каналом Mash, вечером 27 октября около 30 иностранных наемников, действующих на стороне Вооруженных сил Украины, предприняли попытку проникнуть на территорию Брянской области. Указывается, что вражеские силы планировали осуществить прорыв в российский регион в районе поселка Манев, который находится в Климовском районе. Противнику нанесено огневое поражение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Брянской области средства ПВО уничтожили 22 дрона ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Дежурными средствами ПВО 22 украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Брянской области, три — над территорией Белгородской области, и один — над территорией Курской области», — говорится в сообщении ведомства. Согласно информации, опубликованной telegram-каналом Mash, вечером 27 октября около 30 иностранных наемников, действующих на стороне Вооруженных сил Украины, предприняли попытку проникнуть на территорию Брянской области. Указывается, что вражеские силы планировали осуществить прорыв в российский регион в районе поселка Манев, который находится в Климовском районе. Противнику нанесено огневое поражение, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.