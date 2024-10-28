Инстасамка спровоцировала давку в магазине «Твое» и уехала

Вечером, 26 октября, поп-исполнительница Инстасамка (Дарья Зотеева) в Москве презентовала свою коллекцию вещей совместно с российским брендом одежды «ТВОЕ». Представлять коллекцию артистка приехала в ТЦ «Павелецкая Плаза». Там собралась толпа фанатов. Это стало причиной массовой давки. В материале URA.RU подробнее о том, что произошло в магазине.
Зачем люди пришли в ТЦ «Павелецкая плаза»
Инстасамка (Дарья Зотеева) готовит к выпуску свой новый альбом «Witch club» (Богатая Ведьма), который сейчас активно рекламирует. Один из способов продвижения — коллекция одежды, отсылающая к музыкальному творчеству артистки. На презентацию в образе ведьмы Дарья пришла лично. Она предлагала приобрести своим поклонникам женские вещи: от футболок и лонгсливов до юбок и платьев. Также на презентации можно было получить автограф и фото со звездой, розыгрыши и подарки. Всего мероприятие должно было продлиться три часа.
Что произошло в магазине
В начале мероприятия все проходило спокойно и организованно. Затем пришла Дарья Зотеева. После ее появления поклонники начали вести себя буйно. Некоторые залезали на прилавки, разбрасывали одежду, ломали манекены и даже выносили одежду, не расплатившись за нее. Началась массовая давка. Инстасамка просила фантов отодвинуться назад — эта просьба осталась проигнорирована фанатами. Артистке пришлось покинуть мероприятие, а разгромленный магазин закрыть.
«Я уехала, простите. Была большая давка. Это было небезопасно, в первую очередь, для маленьких детей и для всех остальных. Я надеюсь, мы сможем еще раз встретиться и сделать то, что сегодня не смогли из-за большой давки. Я люблю вас. Спасибо, что пришли сегодня, я была рада видеть вас всех, обнимаю. Еще раз простите, что уехала так рано, я не могла по-другому», — сообщила Дарья Зотеева в своем Телеграм-канале.
Как действовать при массовой давке
Знание основных правил поведения в толпе сможет уберечь участников давки от травм. Вот несколько правил, которые выделяет главное управление МЧС России по Рязанской области.
- По возможности не присоединяйтесь к толпе. Такое желание может возникнуть из-за интереса посмотреть на происходящее. Двигайтесь своим путем.
- Позвольте толпе нести вас. Если вы оказались в самом центре скопления людей, то не сопротивляйтесь, но по возможности пытайтесь выбраться из ловушки.
- Оставайтесь спокойными. В случае давки важно сохранять спокойствие. Паника может усугубить ситуацию и привести к еще большему количеству травм. Глубокие вдохи помогут успокоиться и сосредоточиться на действиях.
- Держитесь на ногах. Ставьте их на полную стопу и поднимайте выше. Сохранение баланса поможет избежать падения. Не опирайтесь на руки (их могут отдавить). Ничего не поднимайте, если уроните.
- Не держите руки в карманах. Вы можете потерять возможность ухватиться за устойчивую конструкцию — вас снесет толпа.
- Защищайте себя. Если вас прижимают к другим людям, постарайтесь защитить голову и грудь. Используйте руки для создания пространства между собой и окружающими. Если давка принимает угрожающий характер, попытайтесь избавиться от любой ноши.
- Укрывайтесь от толпы. Легче всего это сделать в углах зала или вблизи стен. Учтите, что оттуда добираться до выхода сложнее.
- Слушайте объявления. Если на мероприятии есть система оповещения, внимательно слушайте информацию от организаторов. Они могут дать полезные советы о том, как действовать в сложившейся ситуации.
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