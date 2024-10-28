В ноябре изменится расписание пригородных поездов в Челябинской области

В праздничные выходные в ноябре в Челябинской области временно изменится расписание движения пригородных поездов в Екатеринбург, Магнитогорск, Златоуст и Полетаево. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«Изменения связаны с переносом праздничного дня 4 ноября на рабочую субботу 2 ноября», — сообщает пресс-служба ЮУЖД в telegram-канале. Изменения коснутся нескольких электричек.
Пригородные поезда №7027 Челябинск — Екатеринбург (отправление в 13:38) и №7028 Екатеринбург — Челябинск (отправление в 11:10) назначены на 5 ноября вместо 1 ноября. Поезд № 6004 Полетаево-1 — Челябинск (отправление в 07:31) отправится 2 ноября, а не 4 ноября. Поезд № 7148 Златоуст — Челябинск (отправление в 17:43) назначен на 4 ноября вместо 3 ноября.
Пригородные поезда «Ласточка» № 7905 Челябинск — Магнитогорск (отправление в 12:35) и № 7906 Магнитогорск — Челябинск (отправление в 11:30) назначены на 4 ноября, а не на 1 ноября.
Ранее из Челябинска в Курган запускали старую электричку. 16 и 17 октября между городами курсировал другой подвижный состав — ЭД4М. Замена производилась для технического обслуживания, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК).
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