Из Челябинска в Курган запустят старую электричку

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Изменения затронут два рейса (архивное фото)
Изменения затронут два рейса (архивное фото) Фото:

Между Челябинском и Курганом 16 и 17 октября будет курсировать другой подвижный состав. На участке временно запустят вагоны старого образца ЭД4М, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК).

«16 и 17 октября электропоезд ЭП2ДМ временно будет заменен на другой подвижной состав (ЭД4М). Замена производится для технического обслуживания», — сообщает пресс-служба СПК в telegram-канале.

Изменения затрону следующие рейсы: №7210/7310 Челябинск — Курган (отправление 16 октября в 18:00) и №7329/7219 Курган — Челябинск (отправление 17 октября в 07:42). Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.

Новую электричку из Челябинска в Курган запустили в июле этого года. Новый электропоезд оснащен современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха. На маршруте предполагаются остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка.

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Между Челябинском и Курганом 16 и 17 октября будет курсировать другой подвижный состав. На участке временно запустят вагоны старого образца ЭД4М, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК). «16 и 17 октября электропоезд ЭП2ДМ временно будет заменен на другой подвижной состав (ЭД4М). Замена производится для технического обслуживания», — сообщает пресс-служба СПК в telegram-канале. Изменения затрону следующие рейсы: №7210/7310 Челябинск — Курган (отправление 16 октября в 18:00) и №7329/7219 Курган — Челябинск (отправление 17 октября в 07:42). Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства. Новую электричку из Челябинска в Курган запустили в июле этого года. Новый электропоезд оснащен современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха. На маршруте предполагаются остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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