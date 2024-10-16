Из Челябинска в Курган запустят старую электричку

Между Челябинском и Курганом 16 и 17 октября будет курсировать другой подвижный состав. На участке временно запустят вагоны старого образца ЭД4М, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании (СПК).
«16 и 17 октября электропоезд ЭП2ДМ временно будет заменен на другой подвижной состав (ЭД4М). Замена производится для технического обслуживания», — сообщает пресс-служба СПК в telegram-канале.
Изменения затрону следующие рейсы: №7210/7310 Челябинск — Курган (отправление 16 октября в 18:00) и №7329/7219 Курган — Челябинск (отправление 17 октября в 07:42). Пассажирам приносят извинения за доставленные неудобства.
Новую электричку из Челябинска в Курган запустили в июле этого года. Новый электропоезд оснащен современным оборудованием, включая систему кондиционирования и обеззараживания воздуха. На маршруте предполагаются остановки на станциях Каясан, Щучье, Шумиха, Мишкино, Юргамыш, Курганка.
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