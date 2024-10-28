В Перми вернулись к рассмотрению дела о взятке чекисту

Пермский гарнизонный военный суд вернулся к рассмотрению дела майора, экс-сотрудника краевого УФСБ Григория Царегородцева, которого обвиняют в получении крупной взятки. На первом заседании подсудимый, его защитник и государственный обвинитель просили проводить слушания в закрытом режиме.
«По словом Царегородцева, его позиция строится на информации, которая составляет государственную тайну. Суд в итоге отказал в ходатайстве. Дело начали рассматривать в открытом режиме», — пишет со ссылкой на делопроизводство Properm.
На слушании вновь озвучили фабулу обвинения. Был оглашен ряд материалов дела. Следующее заседание назначено на 11 ноября.
Дело Царегородцева ранее вернули военному суду. Приговор майору отменили. По версии следствия, Царегородцев брал многомиллионные взятки от группы хакеров взамен на покровительство. Но на суде бывший контрразведчик свою вину признал лишь частично, заявив, что не собирался помогать преступникам.
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