Двое мужчин ограбили пермячку под видом обыска сотрудников ФСБ

Двое мужчин ограбили квартиру жительницы Перми под видом обыска сотрудников ФСБ. Подробностями разбойного нападения поделилась пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
«Проникнув в подъезд под видом доставщиков пиццы, злоумышленники надели балаклавы и ворвались к девушке, предъявили поддельное удостоверение ФСБ и оружие. В этот момент в квартире потерпевшей находился клиент, которого мужчины заперли в ванной. Налетчики сообщили, что будет проведен обыск. Обвиняемые заранее приготовили пакетик со стиральным порошком, который представили обескураженным присутствующим как наркотик», — написано на сайте ведомства.
Под ложным предлогом потерпевших заставили назвать пароли от онлайн-кошельков. Со счетов в дальнейшем было похищено порядка 30 тысяч рублей. У девушки и ее клиента также отобрали телефоны, смарт-часы и документы.
После задержания злоумышленники признались в содеянном. Причиненный ущерб был возмещен. Правоохранители установили, один из обвиняемых познакомился с потерпевшей будучи охранником в одном из увеселительных заведений Перми. Он предложил пермячке стать ее телохранителем. Девушка согласилась, ежемесячная оплата за услуги составила 100 тысяч рублей.
Вскоре потерпевшая поняла, что не нуждается в защите и перестала выплачивать деньги охраннику. Именно тогда у обвиняемого созрел преступный план. После подделки удостоверения сотрудника ФСБ мужчина купил игрушечный пистолет, напоминающий боевой.
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